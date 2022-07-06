سبب وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيدو انتشر فِيْ صباح يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 م نبأ وفاة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الأمر الذي أثار حزنًا كبيرًا على المستويين الدولي والمحَلْي.

من هُو محمد باركيندو

محمد سانوسي باركيندو هُو المدير العام لمنظمة الأوبك، ويبلغ باركيندو نحو 63 عاما، من مواليد 20 أبريل 1959 م، والجدير بالذكر أنه شغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات متتالية من أغسطس 2016 حتى الليلة الماضية. كَمْا شغل منصب الممثل العام لنيجيريا لدى اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك لمدة خمسة عشر عامًا، جنبًا إلى جنب مع رئيس الوفد الفني النيجيري إلى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. تموز / يوليو نبأ وفاة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

سيرة محمد باركيندو

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالأمين العام للأمم المتحدة محمد باركيندو فِيْ النقاط التالية

الاسم العربي محمد سنوسي باركيندو.

الاسم الانكليزي محمد السنوسي باركيندو.

مواليد 20 أبريل 1959 م

العمر 63 سنة.

مكان الميلاد نيجيريا.

الجنسية نيجيريا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

الوظيفة أمين عام منظمة أوبك – رئيس الوفد الفني النيجيري فِيْ مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

سبب وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيدو

سبب وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو غير معروف، لكن السبب المحتمل للوفاة هُو المرض، حيث قال المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، إن محمد باركيندو توفِيْ بعد فترة وجيزة. لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، وأنه قبل وفاته ألقى كلمة رئيسية فِيْ قمة الطاقة، تحدث فِيْها عن حظر النفط بسبب نقص الاستثمار.

تفاصيل وفاة محمد باركيندو

أول من أعلن نبأ زوال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كان العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري عبر صفحته الشخصية على منصة تويتر، حيث قال

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال حول سبب وفاة أمين عام أوبك محمد باركيندو، والذي تعرفنا من خلاله على أمين عام أوبك محمد باركيندو، وكذلك سيرته الذاتية، بالإضافة إلى سبب وفاته.