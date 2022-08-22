سبب وفاة الباحث السوري نبيل فياض … من هو نبيل فياض ، تصدر اسم الباحث السوري نبيل فياض محركات البحث عبر جوجل عبر جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، الكبير السوري نبيل فياض من اكبر الخسائر في المجتمع السوري لما له من علم كبير في البحث العلمي والنقد البناء الذي كان يدرسه، وعمقه في الدراسات ومكانته بين العلماء السوريين وكان نبيل فياض من ابرز الشخصيات السورية التي وضعت بصمة كبيرة في المجتمع السوري.

السيرة الذاتية محمد نبيل فياض

سنرفق لكم السيرة الذاتية للدكتور محمد نبيل فياض، حيث كان علمًا من أعلام الجمهورية السورية ونذكر منها:

الاسم: محمد نبيل فياض.

محمد نبيل فياض. تاريخ الميلاد: 1955 ميلادي.

1955 ميلادي. مكان الميلاد: قرية التابعة لمحافظة حمص السورية.

قرية التابعة لمحافظة حمص السورية. الجنسية: عربي سوري.

عربي سوري. الديانة: مسلم.

مسلم. المذهب: أهل السنة.

أهل السنة. التحصيل العلمي: بكالوريوس في الصيدلة.

بكالوريوس في الصيدلة. الجامعة الأم: جامعة دمشق.

سبب وفاة الباحث السوري نبيل فياض

ومن مساء يوم الاحد الموافق ال 21 من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 قد انتقل الباحث السوري نبيل فياض الى رحمة الله حيث كان له دور كبير في البحث العلمي، تصدر خبر وفاة نبيل فياض في العديد من الصحف والمواقع الاجتماعية ان خبر وفاته كان قد شكل صدمة كبيرة للشارع السوري ولجميع محبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان سبب وفاه الباحث السوري نبيل فياض انه مصاب بورم متعدد وهذا جعله يدخل المستشفى اكثر من مرهة ولكن ذلك لم يمنعه من ملاقاة ربه، حيث فارق الحياه بعمر 67 عاما وقد كان ثروة كبيرة في سوريا بأكملها.

أعمال الدكتور نبيل فياض

ومن اعمال الدكتور محمد نبيل فياض فقد ابدى محمد نبيل فياض العديد من الاهتمامات في التعمق الديني والكتب السماوية وألف الكثير من الكتب التي كان من ابرزها:

كافكافا التحول.

الشاعر المرتد.

التلمود البابلي رسالة عبدة الأوثان.

نيتشه والدين.

يوم انحدر لجمل من السقيفة.

أم المؤمنين تأكل أولادها.

القرآن ككتاب مقدس.

حكايا الصعود.

محمد نبيل فياض هو من احد الشخصيات البارزة في سوريا وهو باحث وناقد علماني برز في الآونة الأخيرة في الجمهورية السورية وحصل على العديد من الشهادات الجامعية منها شهاده البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق، وكان يبدي الكثير من الاهتمامات الثقافية والفكرية في الأديان والطوائف وبحث عن جذور الأديان والطوائف مقدما كثيرا من أبحاث والدراسات حول ذلك الموضوع.