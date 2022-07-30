سبب وفاة الحبيب أبوبكر المشهور، ويعد هذا الخبر من الأخبار الصادمة والصاعقة في قلوب الشعب اليمني ، والذي يعد من أكبر وأبرز فقهاء اليمن، قضى حياته كلها في نشر الدعوة الاسلامية، والاصلاح بين الناس، يعد من العلماء الذي يشهد عامة الناس له بالخير، كما وتم نشر خبر وفاة الحبيب أبوبكر المشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما تساءل الكثير حول سبب وفاة الحبيب أبوبكر المشهور.

من هو الحبيب أبوبكر المشهور ويكيبيديا

يعد الحبيب أبوبكر المشهور من الشخصيات المعروفة والمشهورة في اليمن، ، واسمه الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور، من مواليد محافظة محافظة أبين في اليمن عام 1947، ويعد من أبرز وفقهاء الوطن العربي، تعلم على يد كبار المشايخ في اليمن، وحصل على شهادة في اللغة والآداب في جامعة عدن، تم الاعلان عن وفاة الحبيب أبوبكر المشهور يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر يوليو.

الحبيب أبوبكر المشهور السيرة الذاتية

أبرز المعلومات حول الفقيه الحبيب أبوبكر المشهور وبعض معلوماته الشخصية:

الاسم الكامل: الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور باعلوي الحسيني الحضرمي.

تاريخ الولادة: ولد خلال عام 1947 م.

الجنسية: يحمل الجنسية اليمنية.

الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

المذهب: يتبع للمذهب الشافعي.

الشهادات العلمية: شهادة الدبلوم الجامعية في اللغة والآداب.

الجامعة الأم: جامعة عدن.

سبب الوفاة: معاناته من المرض.

مكان الوفاة: الأردن.

العمر وقت الوفاة: 75 عامًا.

سبب وفاة الحبيب أبوبكر المشهور

أعلنت وسائل الاعلام اليمنية في الآونة الأخيرة وفاة الحبيب أبوبكر المشهور على عمر يناهز خمسة وسبعين عام، بعد معاناة طويلة من المرض، حيث تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج، مما استدعى الى نقلع الى الاردن لاجراء بعض الفحوصات الطبية، حتى يتم نعيه في مستشفيات الأردن رحمه الله، كما كان خبر وفاته مؤلم جدا لكل من يعرفه.

يعد سبب وفاة الحبيب أبوبكر المشهور بعد معاناة طويلة من المرض حيث توفي في مشافي الأردن قبل أيام، علما بأن الحبيب أبوبكر المشهور له العديد من الاعمال الفقهية الرائعة، ومن أبرزها أسس مدرسة فقه الواقع، وعمل إمام وخطيب لبعض المساجد في جدة.