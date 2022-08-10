سبب وفاة الشاعر الإيراني الكبير أمير هوشنك ابتهاج عن عمر يناهز 94 عاماً، انتشر خبر وفاة الشاعر الايراني أمير هوشنك بعد عمر يناهز الرابعة والتسعون عاما، حيث أعلنت ابنة الشاعر من خلال الصفحة الشخصية الخاصة بها على انستقرام أنه والدها توفي فجر اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر اغسطس للعام 2022 دون ان تذكر اي تفاصيل أو أسباب لهذه الوفاة، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نوضح لكم سبب وفاة الشاعر الإيراني الكبير أمير هوشنك ابتهاج عن عمر يناهز 94 عاماً، تابعونا.

السيرة الذاتية للشاعر الايراني الكبير أمير هوشنك ابتهاج

ولد الشعر أمير هوشنك ابتهاج في الخامس والعشرون من شهر فبراير للعام 1928 ميلادي، في مدينة رشت في شمالي مدينة ايران، حيث تلقى تعليمه الابتدائي هناك قبل الانتقال إلى مدينة طهران، بالاضافة الى ذلك فهو قدم العديد من الكتابات الشعرية له والتي من أبرزها:

قدم الشاعر الكبير امير هوشنك كتابه الأول الشعر مع مقدمة للشاعر البارز مهدي حميدي شيرازي تم نشره عندما كان عمره 19 عامًا. ثم انخرط الشاعر امير هوشنك في الدوائر الأدبية المختلفة وساهم في العديد من المجالات الادبية المختلفة. وبعدها عمل في الشركة الوطنية للأسمنت لمدة 22 عامًا مع مواصلة نشاطه الأدبي. ثم قامت الإذاعة الوطنية الإيرانية بدعوته لإنتاج برنامج موسيقى تقليدي ثم في العام 1987 انتقل ابتهاج مع أسرته إلى كولونيا في ألمانيا، وعاش هناك حتى وفاته.

سبب وفاة الشاعر الايراني الكبير أمير هوشنك ابتهاج عن عمر يناهز 94 عاماً

انتشر منذ صباح اليوم خبر وفاة الشاعر الكبير أمير هوشنك ابتهاج عن عمر يناهز الرابعة والتسعون عاما من عمره، في أحدى مستشفيات مدينة كولونيا في ألمانيا، بالاضافة الى لك نشرت ابنته خبر وفاته على صفحتها الخاصة بها على انستقرام بسبب مرض الفشل الكلوي الذي كان يعاني منه مسبقا، حيث عبرت عن وفاة ابيها من خلال كتابة مقطوعة ” ظلنا انتهى”، وكان الشاعر امير هونك قضى حياته في الكتابات الشعرية و الأدبية المختلفة التي لا زالت باقية حتى الان، وكان قديما اختار اسم ”السائح“ ليكون لقبًا شعريًا له.