سبب وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة، انتشر مساء امس خبر وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى ال خليفة، وحزن عليها عدد كبير من أبناء الشعب ومحبيها، وايضا قام بنعيها الديوان الملكي في مدينة البحرين، واليوم في مقالنا هذا سوف نتحدث عن سبب وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة، تابعونا.

سبب وفاة الشيخة مثايل بنت علي آل خليفة

بعد تعرض الشيخة مثايل الى الوعكة الصحية الخطيرة قبل أيام وتعتبر هذه الوعكة هي السبب في وفاتها يوم أمس الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، وقام الديوان الملكي بالاعلان عن وفاة الشيخة مثايل بنت علي ال خليفة، على ان يتم دفنها اليوم الثلاثاء في مقابر العائلة، ونعاها عدد كبير من المعروفين من أبناء الشعب منهم أحلام الشامسي وقالت:

“بخالص العزاء والمواساة أتقدم الى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفه والشيخة العنود بنت محمد بن سلمان آل خليفه بوفاة فقيدتهم الغالية الشيخة مثايل بن علي بن عيسى آل خليف التي وافتها المنية اليوم امنتكم ادعوا لها اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعوض شبابها الجنه ويبدلها دار خير من دارها يا ارحم الراحمين امنتكم ادعوا لها ربي انت اللطيف الحنّان المنّان فحن عليها اللهم عاملها بما انت اهله ف انت اهله يا اهل لكل شيء اللهم اني أسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سألت به أعطيت ان تجعلها من تقول لهم ادخلوا الجنه سلام سلام واغسلها بالماء والثلج والبرد واجبر قلب والدها ووالدتها واختها واخوها وأهلها.

السيرة الذاتية للشيخة مثايل

تعتبر الشيخة مثايل هي ابنة علي عيسى سلمان ال خليفة وزير الشؤون الملكي في دولة البحرين، وايضا هي ابنة اخ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي: