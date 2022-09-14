سبب وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق، انتشر اليوم في العديد من المواقع الالكترونية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق، واثار الخبر موجة كبيرة من الحزن لدى قبيلة العبيد، ولدى القبائل عامة في العراق، وحاول الكثير من محبين الشيخ انور العاصي معرفة سبب وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق.

من هو الشيخ انور العاصي ويكيبيديا

اسمه الكامل الشيخ أنور مزهر العاصي، وهو أمير قبيلة العبيد العراقية، ولد في جمهورية العراق، في عام 1938م، في مدينة بغداد العاصمة العراقية، نشأ أنور العاصي في بيت مدتين، ووالده كان أحد المشايخ المشهورين على مستوى الوطن العربي، والعراق، وبسبب والده اصبح انور العاصي ايضا احد مشايخ قبيلته والعراق، درس الشيخ انور العاصي في دولة المغرب، وعمل كخطيب في المساجد وداعية اسلامية، وهو يعد أحد أهم المفكرين في الوطن العربي.

سبب وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد

اعلنت قبيلة العبيد اليوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 عن وفاة الشيخ انور العاصي، امير قبيلة العبيد في العراق، وصرح أحد المقربين عن سبب وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق اليوم انه كان يعاني من فترة طويلة من ورم سرطاني في الدماغ، وسافر الى العديد من البلدان لتلقي العلاج، وفي الفترة الاخيرة تدهورة خالته الصحية بشكل كبير، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياته، وتم اعلان وفاته من داخل المستشفى في مدينة كركوك الأهلية.

وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق

انتشر اليوم خبر وفاة أحد شيوخ وكبار العلماء في الوطن العربي وفي جمهورية العراق، وهو الشيخ انور العاصي، الذي كان له بصمة كبيرة في نشر الدين الاسلامي في كثير من البلدان، وتمكن من نشر القيم والاخلاق الاسلامية بين افراد قبيلته ومدينته، وانتقل الشيخ انور العاصي اليوم الى رحمة الله بسبب معاناته من ورم خطير على المخ، مما جعله يعاني كثيرا، وحاول العلاج لعدة سنوات دون فائدة، وفي الاونة الاخيرة حدث تدهور حاد في حالته الصحية، وتم نقله من منزله الى المستشفى، ولكن دون فائدة، وارتقى لله تعالى اليوم من داخل غرفة العناية المكثفة.

سبب وفاة الشيخ انور العاصي امير قبيلة العبيد في العراق، تداول العديد من المواقع الالكترونية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ انور العاصي، وهو شيخ قبيلة العبيد في العراق، وتوفى انور العاصي اليوم بسبب معاناته مع مرض السرطان، وتم نعيه من جميع القبائل في العراق.