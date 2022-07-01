سبب وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي أحد أشهر المشايخ والكتاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من معجبيه فِيْ الخليج العربي، سنتعرف على محمد ناصر العبودي، عمره الحقيقي، سبب وفاته وجميع المعلومات المتعلقة به.

من هُو محمد بن ناصر العبودي –

محمد بن ناصر شيخ وكاتب ورحَلْ سعودي الجنسية. ولد فِيْ مدينة بريدة السَعُودِيْة عام 1926 م. اللغة وعلم الأنساب. عمل سابقًا أمينًا عامًا للجامعة الإسلامية بالمدينة. المنورة، حيث عمل منذ ما يقرب من 13 عامًا، توسعت معرفته بعد العديد من الرحَلْات إلى دول مختلفة من العالم.

سيرة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

يعد محمد العبودي من أشهر المؤلفِيْن والكتاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وأهم المعلومات المتعلقة بسيرته هِيْ كَمْا يلي

الاسم الكامل محمد بن ناصر العبودي.

الاسم المستعار محمد العبودي.

المسمى الوظيفِيْ عميد الرحالة، عميد المؤلفِيْن.

اسم الأب ناصر العبودي.

مكان الميلاد بريدة، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد حوالي عام 1926 م

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الجنسية السَعُودِيْة.

المهنة خطيب وكاتب ورحّالة.

اللغة الأم العربية.

تاريخ الوفاة 1 يوليو 2022 م

مكان الوفاة الرياض / المملكة العربية السَعُودِيْة.

سبب الوفاة الشيخوخة.

كَمْ عمر الشيخ محمد بن ناصر العبودي

الشيخ محمد العبودي يبلغ من العمر 96 عامًا. ولد عام 1926 من مدينة بريدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة. نشأ الشيخ فِيْ هذه المدينة وتلقى تعليمه الأساسي على يد العديد من علماء الدين. عندما بلغ سن العشرين عمل مدرسًا ثم مديرًا للمعهد العلمي فِيْ مدينة بريدة، تولى منصب أمين عام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبعد فترة وجيزة أصبح نائبه ونائبه. ثم ارتقى إلى منصب رئيس الجامعة.

سبب وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

لم تذكر مصادر مقربة من الشيخ محمد العبودي السبب الحقيقي لوفاته، لكن من المحتمل أن يكون سبب الوفاة تقدمًا فِيْ السن ولا صحة لما تم تداوله من تعرض الشيخ لمشكلة صحية أدت إلى حدوثه. كان ملازمًا بالمستشفى لعدة أيام ثم أعلن وفاته نتيجة المرض، حيث كان الشيخ فِيْ صحة جيدة فِيْ سنواته الأخيرة لم يكن يعاني من أي مرض، لذلك جاء خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة. لكثير من المعجبين به فِيْ الخليج الفارسي.

حَقيْقَة وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

أعلن ابن الشيخ محمد العبودي نبأ وفاة والده ظهر الجمعة 1 يوليو 2022 م، عبر حساب الشيخ الرسمي على تويتر، ومنذ ذلك الحين انتشر الحزن والأسى لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الشيخ. فِيْ الخليج العربي، حيث طلب منه ابنه الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وقال إن الصلاة عليه ستقام غدا السبت 2 يوليو 2022 م بمسجد الجوهرة البابطين بالعاصمة السَعُودِيْة الرياض.

كتب محمد ناصر العبودي

كتب محمد ناصر العبودي العديد من الكتب العلمية والأدبية، ومن أشهر هذه الكتب ما يلي

قاموس الأصول البليغة للأمثال المشتركة.

سبعون عاما فِيْ الخدمة العامة.

كتب 23 مجلداً فِيْ علم الأنساب باسم معجم عائلات بريدة ومعجم عائلات عنيزة ومعجم عائلة شمال القصيم.

كتاب العلاقات السَعُودِيْة وتركيا.

كتاب مودي وابنتها.

كتاب التطوع فِيْ باريس.

بوفِيْه من كاسيت المصحف.

كتاب اخبار ابو العينا اليمامي.

كتاب الملة الإخباري بن سيف.

كتاب مشاهد من بريدة.

تويتر محمد ناصر العبودي

للشيخ محمد بن ناصر العبودي حساب رسمي عبر موقع تويتر وبلغ عدد متابعيه 10 آلاف متابع ومن خلاله يشارك العديد من الصور والتغريدات عن أعماله العلمية والأدبية وكذلك فِيْديوهات عن السيرة الذاتية ولكَمْ. يمكن متابعة ما يقدمه الشيخ عبر تويتر “”.

لذلك انتهِيْنا من هذا المقال سبب وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي حيث تعاملنا مع معلومات عن الشيخ محمد عبودي وعمره الحقيقي وسبب وفاته وحَقيْقَة اشهره علميا وأدبيا. الشغل. مشاريعه وحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.