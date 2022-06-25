سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القاري الإمام والإمام الذي قضى معظم حياته فِيْ خدمة الإسلام والسعي وراء علوم الدين وتفسير القرآن الكريم. وشكل خبر وفاته صدمة للمقربين منه، لذا فهُو مهتم بتقديم معلومات عن الشيخ محمود القاري، حتى إعلان سبب وفاته اليوم، بالإضافة إلى حسابه الرسمي على موقع تويتر.

من هُو الشيخ محمود خليل القاري

الشيخ محمود خليل القاري هُو إمام مسجد القبلتين ويشارك فِيْ مسجد قباء بالمدينة المنورة والمسجد النبوي. حفظ القرآن فِيْ سن العاشرة. حصل القارئ على شهادات تتعلق بالقرآن الكريم، وكان آخر منصب له قبل وفاته هُو الإمام المعين للمسجد النبوي.

الشيخ محمود خليل القارئ السيرة الذاتية

عرف الشيخ محمود خليل القارئ بأخلاقه الرفِيْعة وأدبه العظيم. كان دعامة للذاكرة وأحد صانعي دورات الذاكرة للكبار والصغار. نلخص معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل محمود خليل عبد الرحمن القاري.

الاسم المستعار ابو ابراهِيْم.

مكان الميلاد المدينة المنورة / السَعُودِيْة.

الإقامة المدينة المنورة، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد مواليد 1975 م.

العمر 47 سنة.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

عقيدة أهل السنة والجماعة.

المهنة الإمام المعين للمسجد النبوي.

المؤهلات العلمية شهادة جامعية من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

علما الأم الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

تاريخ الوفاة 25 يونيو 2022 م.

اللغة الأم العربية النموذجية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها عام 1991 م. حتى عام 2022 م

من انجازات الشيخ محمود خليل للتلاوة

وقدم الشيخ محمود خليل القاري نموذجا للطفل حافظ الشاب الحكيم والرجل الرصين. لذلك فقد حققت إنجازات كبيرة مثل

حفظ القرآن الكريم فِيْ سن العاشرة وحصل على شهادة تحفِيْظ القرآن من الجمعية الخيرية.

حاصل على إجازة سبع قراءات.

بدأ تعليم القرآن فِيْ سن الرابعة عشرة.

عمل فِيْ تعليم القرآن الكريم وعلومه وقراءاته.

تحضير وتقديم برنامج فِيْ ظلال القرآن.

أم المؤمنين فِيْ مسجد القبلتين فِيْ صلاة التراويح.

المسلمون موجودون فِيْ مسجد الشيخة فاطمة بالكويت فِيْ شهر رمضان المبارك لمدة أربع سنوات متتالية.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القاري

ولم تقل مصادر مقربة من القارئ الشيخ محمود خليل، السبب الحقيقي لوفاته، لكنه توفِيْ فِيْ آخر أيام حياته من مرض أبقته على سرير أبيض فِيْ وحدة العناية المركزة. أربعة أيام حتى وفاته اليوم السبت الساعة الثامنة من صباح يوم 25 يونيو 2022 م، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، داعين إليه الرحمة وعائلته بالصبر والعزاء.

تفاصيل وفاة محمود خليل القاري

وتوفِيْ الشيخ محمود خليل القاري صباح اليوم السبت عندما تلقى الشارع السعودي النبأ ببالغ الحزن. كان من أفضل مشايخ وقراء المسجد النبوي، وتقدر سنوات عمله بحوالي 30 سنة.

حساب الشيخ محمود خليل القري على تويتر

للشيخ محمود خليل، المقرئ، حسابًا باسم قناة التلاوة الخاصة به، ويديره فريق عمل مكلف بالمهمة. وأثناء الاستمتاع بصوته الجميل أثناء القراءة، انقر مباشرة على الرَابِطْ “”.

وها نحن نصل إلى نهاية هذا المقال حول سبب وفاة الشيخ محمود خليل القاري.