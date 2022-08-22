سبب وفاة الصحفي مجدي العرابيد بالصور، الصحفي الفلسطيني مجدي العرابيد جاء خبر وفاته اليوم الاثنين في الوسط العربي، حيث انه من أبرو الصحفين التي اعتمد على نقل الرؤية والأخبار من مصدرها الرسمي، حيث إنه له العديد من الأعمال الصحفية التي اعتمد عليها في حياته المهنية والعلمية، وهو من كبار الصحفيين الفلسطينين ولها العديد من الأعمال الصحفية والمقالات التي انتشرت عبر حسابته الرسمية.

من هو الصحفي مجدي العرابيد

مجدي العربيد هو صحفي فلسطيني من مواليد الضفة الغربية يعمل في مجال الصحافة والإعلام تراس مدير إذاعة صوت الحرية توفي اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية في الألوان الأخيرة مما تم نقله إلى إحدى مستشفيات الضفة الغربية لينتقل إلى رحمه الله تعالى نسأل الله له الرحمة الواسعة.

سبب وفاة الصحفي مجدي العرابيد

انتشر خبرا في الأوقات الأخيرة يدور حول وفاة الصحفي الفلسطيني مجدي العربيد حيث أعلنت وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية عن وفاة مدير عام إذاعة صوت الحرية وهو الصحفي الفلسطيني الشهير مجدي العربي بعد ما كان يصارع المرض، واكبت وكالات الإعلام الفلسطينية تعزيها للصحافي الفلسطيني مجدي العربي في مدينة رام الله بعد صراع طويل مع المرض وقالت نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران.

أعمال الصحفي مجدي العرابيد

الصحفي الفلسطيني العربيد له الكثير من الأعمال الصحفية وتم الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال في الكثير من الممارسات الصحفية، وأكدت كتله الصحف الفلسطيني عن تضامنها مع الصحفي العربي ودعت المؤسسات الدولية على تحمل المسؤولية للصحفي الفلسطيني حيث كان الصحفي العربي يمثل الرواية الفلسطينية وينقلها عبر البث المباشر لإذاعة الحرية وكان أيضا هو مراسل للإذاعة وفيما كان في الأوقات الأخيرة أنه تنسب على إذاعة صوت الحرية كمدير عام لها، وتم الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال لأكثر من مرة.

كان للصحفي الفلسطيني مجدي العربيد الكثير من الأعمال البطولية التي خلد بها عبر وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والمحلية صوره الشعب الفلسطيني ونقل الأحداث عبر إذاعة صوت الحرية وكان يخرج عبر البث المباشر وله الكثير من الأعمال التي تميز بها ولعل لها ان تلك الأعمال جعلته من أشهر رجال الصحافة الفلسطينية