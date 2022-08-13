سبب وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري ، انتشر مؤخراً خبراً عبر الصحف والمجلات مفاده وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري ، والذي انتقل الى رحمة الله قبل عامين من وقتنا الالي ، تاركًا وراءه سمعة عرفت بطيبته وحيث كان نافع خليفة من الأشخاص الذين عرفوا بصلاح النفس ، وكانت ذلك أحد الأسباب لعودة اسمه للجبهة الإعلامية ، تابعوا معنا .

سبب وفاة العقيد نافح الخليفة المطيري

سبب وفاة نافع الخليفة المطيري يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” الذي تعاقد معه أثناء تواجده في فرنسا لأداء مهمة عسكرية أوكلت إليه، وعلى إثره بالعودة إلى البلاد، تم نقل الأخير إلى المستشفى في حالة طارئة بسبب معاناته من ضيق شديد في التنفس، ليجد أن الأخير مصاب بفيروس كورونا الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بداية العام. وتفشي المرض خلال عام 2022، مما جعل أواخره من أولى الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في دولة الكويت.

نافع الخليفة المطيري – ويكيبيديا

نافع الخليفة المطيري ضابط عسكري كويتي راحل توفي في 13 أبريل عام 2022 م عن عمر يناهز 38 عاما. ولد في الكويت عام 1982 م، وكان هذا الأخير ضابطاً برتبة عقيد في القوات المسلحة الكويتية، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية، والتي حصل عليها في الكليات العسكرية، سواء داخل الكويت أو خارجها، خلال فترة دراسته. التطوع في القوات المسلحة الكويتية.

نافع الخليفة المطيري السيرة الذاتية

تمتع المرحوم نافع الخليفة المطيري بسيرة طيبة وعطرة. لا يزال الكثير من الناس يتذكرونه من خلال صفاته الجيدة وشخصيته المتواضعة واللطيفة. في الرتب التالية قائمة بأهم هوية شخصية للعقيد نافع

الاسم والنسبة نافع الخليفة المطيري.

الاسم الانكليزي نافع الخليفة المطيري.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد 1982 م.

مكان الميلاد الكويت.

تاريخ الوفاة 13 أبريل خلال عام 2022 م.

سبب الوفاة كوفيد -19.

مكان الوفاة مستشفى جابر الأحمد – الكويت.

العمر عند الوفاة 38 سنة.

الجنسية كويتي.

الدرجة العلمية بكالوريوس هندسة عسكرية.

ألما ماتر دورات تدريبية وتأهيلية عسكرية.

اللغة الأم عربي – كويتي.

لغات أخرى الفرنسية.

الوظيفة ضابط – عسكري.

الرتبة مقدم.

نعي وفاة نافع الخليفة المطيري

وفور إعلان نبأ وفاة العقيد نافح المطيري سارعت شخصيات مهمة ومسؤولة في الكويت لأداء واجب العزاء على الراحل، وعبروه بأجمل العبارات كما اتصلت به الناشطة والروائية سارة الدريس قائلة

سبب وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري ، ولقد عرف العقيد بجمال سمعته وطيبة أثره بين الأفراد والمواطنين والذي دفع الى استمرار ذكر اسمه بالأثر الطيب حتى يومنا هذا منذ وفاته قبل العامين متأثراً باصابته بفايروس كورونا .