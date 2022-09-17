سبب وفاة الفتاة مهسا اميني، انتشر في الساعات القليلة الماضية على العديد من المواقع الالكترونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفتاة مهسا اميني، وهي فتاة إيرانية، كان قد قبض عليها في وقت سابق من قبل السلطات الايرانية، واثار خبر وفاة مهسا اميني الكثير من الجدل حول كيفية وفاتها، او ما سبب وفاة الفتاة مهسا اميني، وهل كانت اميني تعاني من المرض قبل ان يتم القبض عليها.

من هي مهسا اميني ويكيبيديا

ان الفتاة مهسا اميني هي الفتاة التي تم القبض عليها من قبل قوات مكتب الارشاد الايرانية قبل ايام، ولدت مهسا اميني في الجمهورية الاسلامية الايرانية، في العاصمة طهران، بتاريخ الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2000م، اي انها تبلغ من العمر 22 عاما، وتحمل مهسا الجنسية الايرانية، وتعتنق الديانة الاسلامية، واعلن بالامس عن خبر وفاتها، وتطالب جهات دولية ومحلية بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وفاتها.

سبب وفاة الفتاة مهسا اميني

تم اعتقال الفتاة المدعوة مهسا اميني من قبل الشرطة الاخلاقية الايرانية في العاصمة طهران، واعلن اليوم الجمعة السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022من عن وفاة مهسا اميني، واثار الخبر غضب واسع محليا وعالميا، وتسائل العديد من الشخصيات، والشعب الايراني عن سبب وفاة الفتاة مهسا اميني، وصرحت مصادر مسؤولة في الشرطة الايرانية ان سبب الوفاة هو تعرضها لازمة قلبية حادة خلال التحقيق معها، واثناء تعليمها كيفية اللباس الشرعي وهي متواجدة في ايران، وهذه الرواية صادرة عن السلطات الايرانية.

اما عن رواية الناشطة الحقوقية الايرانية مسيح علي نجاد ان سبب وفاة الفتاة مهسا اميني هي تعرضها للتعذيب الشديد من قبل شرطة ايران الاخلاقية، بعد ان تم القبض عليها هي وبعض الفتياة الاخريات، وذلك بدعوة تعليمهم كيفية اللباس الشرعي، وخلال التحقيق معها تعرضت الى التعنيف الشديد مما سبب في وفاتها.

ردود الافعال على وفاة الفتاة مهسا اميني

بعد انتشار خبر وفاة الفتاة مهسا اميني على يد قوات الشرطة الايرانية، توالت ردود الافعال الغاضبة على المستوى المحلي الايراني، وعلى المستوى العالمي والدولي، وكلنت كل ردود الافعال على خبر الوفاة هي ردود غاضبة، وقالت الناشطة الايرانية مسيح علي نجاد تعليقا على الموضوع:

” التقطت هذه الصورة قبل ساعة من تعرضها للضرب والاعتقال من قبل شرطة الآداب في إيران بتهمة الارتداء السيئ للحجاب وهي الآن في غيبوبة”.

وعلقت منظمة العفو الدولية:

” يجب التحقيق جنائيا في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة أميني البالغة 22 عاما، والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز “.

سبب وفاة الفتاة مهسا اميني، اعلن يوم الجمعة في ساعات المساء خبر وفاة الفتاة الايرانية مهسا اميني، واثار الخبر الكثير من الحزن والغضب في الوساط العالمية والمحلية، وطالبت جميع الاوساط بضرورة فتح تحقيق في ظروف وفاة الفتاة مهسا اميني.