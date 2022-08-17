سبب وفاة الفنانة انطوانيت نجيب ، لقد ذاع انتشار خبر عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء والمتابعين للفنانة السورية انطوانيت نجيب ، حول وفاة الفنانة من صباح اليوم يوم الأربعاء ، وهو الخبر الذي أثار الحزن لدى الأشخاص المتابعين والمجبين بالفنانة ، والتي عرفت من الشخصيات الفنية المشهورة داخل الوطن العربي منذ الستينيات من القرن الماضي ، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل .

من هي أنطوانيت نجيب

أنطوانيت نجيب فنانة وممثلة مشهورة من الجنسية السورية. ولدت في جمهورية سوريا العربية وتحديداً في محافظة درعا في 20 شباط 1930 م وتوفيت عن عمر 92 يوم السبت 17 آب 2022 م. حققت نجاحاً وشهرة بعد تقديمها لبعض الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بدايتها عام 1968 حتى وفاتها عام 2022 م، وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1973 م وشاركت في العديد من الأعمال التي لا تزال متداولة حتى هذه اللحظة. .

سيرة أنطوانيت نجيب

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الممثلة والفنانة السورية أنطوانيت نجيب

الاسم الكامل أنطوانيت نجيب البلوح.

مكان الميلاد محافظة درعا سوريا.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1930 م.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

الوفاة الأربعاء.

تاريخ الوفاة 17 أغسطس 2022 م.

مكان الوفاة محافظة دمشق سوريا.

العمر قبل الموت توفيت عن عمر يناهز 92 عاما.

المهنة والنشاط ممثلة وفنانة مشهورة.

سنوات النشاط منذ عام 1968 م حتى الآن.

أبرز الأعمال فيلم Flat for Love، فيلم Confused Woman.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الممثل السوري الراحل يوسف شويري.

اللغة الأم العربية “اللهجة السورية”.

سبب وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب

سبب وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، هو الصراع مع المرض، حيث كانت تعاني من مشاكل في الكلى، وكانت تخضع لجلسة تنظيف كل أسبوع وبشكل دائم. آب 2022 م، عن عمر يناهز 92 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق. نعى الكثير من الإعلاميين والفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي الفنانة أنطوانيت التي تعتبر من أقدم الشخصيات الفنية في الوطن العربي.

ديانة الفنانة انطوانيت نجيب

تعتنق الفنانة السورية أنطوانيت نجيب الديانة المسيحية، فهي تعتبر من أشهر الشخصيات الفنية والسينمائية التي حققت نجاحًا وشهرة منذ ستينيات القرن الماضي. وتقاليد الديانات الأخرى لكنها تفضل أن تظل معتنقة بالديانة المسيحية الموروثة عن أسلافها.

أبرز أعمال الفنانة أنطوانيت نجيب

قدمت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عددا من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفني عام 1968 م حتى وفاتها عام 2022 م، وفيما يلي قائمة بتلك الأعمال

مسرحية بالخرج.

لعب العمل الجيد.

تلعب الأشجار تموت واقفة.

أقبية صناعية.

أمسية مع أبو خليل القباني.

الأحلام لا تموت.

اخوة الارض.

سين مان.

المواسم الأربعة.

حمام القيشاني.

الغريب والنهر.

سين مان.

الخمسينيات.

حارس بوابة الرياح.

حمام شامي.

وردة شامية.

سبب وفاة الفنانة انطوانيت نجيب ، تسائل الشارع العربي حول السبب الذي أدى الى وفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب ، ويرجع سبب الوفاة الى صراع الفنانة مع المرض كونها كانت تعاني من مشكلة الفشل الكلوي ، كونها كانت تخضع لجلسة تنظيف كل أسبوع .