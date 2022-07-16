يعتبر الفنان أسد محمود من اشهر الفنانين في منطقة الخليج العربي بشكل كبير وله عدد كبير من الاعمال الفنية التي قام بها، وللتعر على السيرة الذاتية الخاصة به من الاتي:

الاسم بالكامل: أسد محمود أسد حسين.

اسم الشهرة: أسد محمود.

الكنية: أبو عادل.

تاريخ الميلاد: ولد في عام 1937م.

مكان الميلاد: دولة الكويت.

تاريخ الوفاة: توفي في 16 يوليو عام 2022م.

سبب الوفاة: معاناة مع مرض السرطان.

محل الإقامة: الكويت.

الجنسية: يحمل الجنسية الكويتية.

الديانة: الإسلام.

اللغة الأم: اللغة العربية.

العمر عند الوفاة: بلغ من العمر الـ 82 عاماً.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: غير معروفة.

عدد الأبناء: له عدة أبناء واحد منهم اسمه عادل، والرياضي علي أسد.

المهنة: ممثل ومخرج ومنتج.

سنوات النشاط: بدأ حياته الفنية في بداية الستينات من القرن الماضي حتى عام 2022 ميلادي.

سبب وفاة الفنان الكويتي أسد محمود

تم الإعلان ن وفاة الفنان القدير أسد محمود في يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو تموز للعام الحالي 2022 بعد صراع طويل مع المرض، فهو يعاني من مرض السرطان منذ العام 2013 وبقى يصارع هذا المرض في داخل المستشفيات طيلة حياته، وقام في أخر أيامه بنشر الكثير من الصور وهو داخل المستشفى في أيامه الأخيرة، حيث أعلن نقابة الفنانين في دولة الكويت وفاة الفنان ظهر يوم السبت بتاريخ 16 من شهر يوليو عام 2022 ميلادي، وبذلك فقدت السينما الخليجية واحد من أبرز رواد الفن الخليجي، ونعى العديد من الممثلين والأقارب الفنان الراحل بعد أن قدم للفن الخليجي العديد من الأعمال الناجحة بمشاركة الكثير من الفنانين المعروفين.