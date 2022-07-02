سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون، أعلنت وسائل الاعلام اللبنانية صباح اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو للعام 2022، وفاة الممثل بيار شمعون الذي أفنى حياته على شاشة التلفاز والمسرح والسينما، وتقدم مجلس النقابة والفنانين في لبنان بتقديم أحر التعازي الى أهله وعائلته، ولم يتم الإعلان الى هذه اللحظة عن موعد الدفن، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون، تابعونا.

سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون

قدم الممثل بيار شمعون عدد كبير من المسرحيات الكوميديا على المسرح وعلى شاشات التلفزيون، ونالت أعماله الفنية على محبة عدد كبير من المتابعين مما خلف له جمهورا كبيرا على السوشيال ميديا، وتم الإعلان اليوم على الصحف المحلية اللبنانية ووسائل الاعلام اللبنانية عن وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون بعدما تعرض لازمة مرضية مساء يوم أمس الجمعة، فأدخل المستشفى على أثرها، وفارق الحياة فيا وتم الإعلان عن وفاته، ولم يذكر انه يعاني من أي أمراض تذكر سوى مرض السكري، ولم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن موعد دفنه المقرر.

الفنان اللبناني بيار شمعون ويكيبيديا

ولد الممثل اللبناني بيار شمعون في العام 1939 ميلادي، ويبلغ الان الثالثة والستون عاما من عمره، درس التمثيل في الجامعات اللبنانية وعمل في الكوميديا اللبنانية لفترة كبيرة، ثم درس الفنون المسرحية في الجامعة اللبنانية وكان أول عمل قام به هو مسرحية «جزيرة العصافير» للأستاذ شكيب خوري، ثم بعدها بدأت الاعمال المسرحية تنهال عليه فلعب دور البطولة في عدد كبير من المسرحيات منها “عمتي نجيبة»، «هربيه يا أوادِم»، وأيضا عمل في عدد كبير من البرامج منهم البرنامج الساخر بس مات الوطن، فقد كسب قلوب اللبنانيين بشخصيته المحببة الذي عرفناه على المسرح وفي الشاشة الصغيرة بأدوار متعددة يغلب عليها الطابع الكوميدي، مسلسل «عيوق ورفقاتو».

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن سبب وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون، وذكرنا لكم بعض المعلومات عن حياة الفنان الراحل الفنان اللبناني الموهوب بيار شمعون، ونعت نقابة الممثلين الفنان انه صوت التلفزيون والمسرح والسينما.