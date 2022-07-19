سبب وفاة الفنان خالد زكي، أحد أبرز الفنانين في المشهد الفني المصري، الذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاته صدم جمهوره ومحبيه، الأمر الذي أغرقهم في دوامة من الحزن والقلق. ارتباك في أمرهم، لأن الخبر جاء من مصادر غير رسمية، خاصة بعد انتشار الخبر على نطاق واسع. محليًا وفي الوطن العربي من هو خالد زكي وويكيبيديا وما حقيقة وفاة الفنان خالد زكي، هو ما سيستكشفه في السطور التالية، ويقدم الإجابة الدقيقة عن وفاته.

سبب وفاة الفنان خالد زكي …

نفت نهال عنبر، كعضو مجلس نقابة المهن النيابية في مصر، نبأ وفاة خالد، مؤكدة أنه على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا عن وفاة خالد زكي ليس أكثر من شائعات لا أساس لها من الصحة، كما ناشدت منصات الأخبار الرقمية للتحقيق في المعلومات قبل نشرها خلافًا لذلك تتعارض مع أساسيات الإعلام الاحترافي المجاني. بدوره، نفى الفنان خالد زكي خلال الأسبوع الماضي شائعة تعرضه لمشكلة صحية مفاجئة، مشيرًا إلى أنه يقضي عطلة عيد الأضحى مع أفراد أسرته.

خالد زكي ويكيبيديا

خالد زكي ممثل مصري، في بداية الثمانينيات من عمره، حصل على درجة البكالوريوس في التمثيل من صفوف المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم “The Teenage School” عام 1973، وله العديد من الأعمال الفنية المتميزة سواء في المسرح أو التليفزيون أو التمثيل السينمائي، ومن أبرز أدوار البطولة التي شارك فيها ” رئيس الطباخ – عودة الشياطين – المنحرفون – تذكرني – طيور الصيف “.

سيرة خالد زكي

لعب خالد زكي في معظم أعماله شخصية الرجل القوي سواء كرجل أعمال أو ضابط أو ما شابه، مستفيدًا من شكله المساعد وقوة حضوره الفني.

الاسم والنسبة خالد زكي.

الاسم الانجليزي “خالد زكي”.

اسم الأب جاد زكي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 22 فبراير 1950 م.

مكان الميلاد القاهرة.

محل الاقامة الدائم العاصمة القاهرة.

العمر 72 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الشريك وجنسيته امرأة مصرية من خارج الوسط الفني.

عدد الأبناء ولدان (دينا – تامر).

المؤهل العلمي درجة البكالوريوس في التمثيل.

ألما ماتر معهد القاهرة العالي للفنون المسرحية.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

أعمال بارزة رايس كوك.

سنوات العمل بدأ خالد زكي مشواره الفني عام 1973 م – حتى يومنا هذا.

كم عمر خالد زكي

الفنان القدير خالد زكي عمره 72 سنة. ولد بالقاهرة في 22 فبراير 1950 م. خالد زكي لديه خبرة فنية تمتد لخمسة عقود. دفعه شغفه المفرط وحبه للفن إلى ترك العديد من الأنشطة الرياضية التي كان يمارسها منذ صغره، وأصبح مشهورًا. وهو سباح ماهر ولاعب تنس ولاعب جمباز ولاعب كرة طائرة. فاز بالعديد من الجوائز في هذه الرياضات قبل أن يقرر تركها لتحقيق حلمه في أن يصبح ممثلاً.

أبرز أعمال خالد زكي

قدم الفنان خالد زكي خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الناجحة، وعرف هذا الأخير بخبرته العالية في اختيار الأدوار المناسبة لشخصيته وحضوره، وتميز في الأعمال التالية

مسلسل القلوب قسمان.

سلسلة قيصر.

مسلسل اغتيال شمس.

الهروب من القفص

ذكريات العام الماضي.

يا لها من جريمة

السفارة في الهندسة المعمارية.

ولد في الوقت الضائع.

مدرسة المراهقين

هوم جاردن سيتى.

نائب المدعي العام.

هكذا؛ مع استعراضنا لأبرز أعمال خالد زكي، نختتم مقالنا بعنوان سبب وفاة الفنان خالد زكي، حيث تعرفنا على المعلومات الواردة في أبرز تفاصيل سيرة خالد زكي ومسيرته الفنية، ومسيرته الفنية. ردا على نبأ وفاته.