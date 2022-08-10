سبب وفاة الفنان داوود جلاجل في الأردن .. السيرة الذاتية من هو ؟، انتشر خبر الفنان داوود جلاجل في الساعات القليلة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتناقلت القنوات الإخبارية أيضا خبر الوفاة، حيث حزن عليه عدد كبير من أبناء الشعب الاردني، ومن خلال مقالنا الاتي في موقع العرب اليوم سوف نعرض لكم سبب وفاة الفنان داوود جلاجل في الأردن .. السيرة الذاتية من هو ؟، تابعونا.

سبب وفاة الفنان داوود جلاجل في الأردن .. السيرة الذاتية من هو ؟

يعتبر داوود جلاجل من أحد الفنانين في المملكة الاردنية الهاشمية، وكان له عدد كبير من الاعمال الفنية التي تميز بها في الاردن والتي زادت من شهرته وخاصة في مجال الدراما، ويعتبر هو أول من قام بعمل درامي في الاردن ثم انتشر الى العديد من الدول المجاورة، وكان اول عمل فني ظهر فيه هو مسلسل الرمح و الصخرة، ومن بعدها توالت عليه عدد كبير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ونجح فيها ببراعة، ونال من بعدها على لعديد من الجوائز و التكريمات على بعض أدواره في هذه المسلسلات، و يبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا عن السيرة الذاتية للفنان داوود جلاجل وخاصة بعد انتشار خبر وفاته، وللتعرف على السيرة الذاتية للفنان داوود جلاجل من الاتي:

الاسم: داوود جلاجل.

تاريخ الميلاد: 2 فبراير عام 1947 ميلاديًا.

محل الميلاد: سلوان القدس.

الجنسية: أردني.

العرق: عربي.

اللغات: العربية.

اللهجة: الأردنية.

المؤهل الدراسي: غير معروف.

المهنة: ممثل وفنان أردني.

تاريخ الوفاة: 9 أغسطس عام 2022.

مكان الوفاة: عمان.

العمر عند الوفاة: 75 سنة.

سبب وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل

تم الإعلان مساء امس الثلاثاء عن وفاة الفنان الاردني داوود جلاجل عن عمر يناهز الخامسة والسبعون عاما، بعد ان تعرض لوعكة صحية أدت الى وفاته، ونعى عدد كير من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان داوود جلاجل واعلنوا عن حزنهم لخبر الوفاة.

أشهر الأعمال الفنية للفنان داوود جلاجل

قدم الفنان داوود جلاجل العديد من الاعمال الفنية التي قدمها وخصوصا الاعمال الدرامية، ومن أهم هذه الاعمال ما يلي: