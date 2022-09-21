سبب وفاة الفنان راجو سريفاستافا وما هي ديانته، ضجت وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا المختلفة في الساعات الماضية القليلة حول نبأ وفاة الممثل والفنان الهندي البارز والشهير راجو سريفاستافا والذي يعد من ابرز واهم الشخصيات البارزة بالهند والذي حقق راجو سريفاستافا الكثير من الاعمال المسرحية والسينمائية المميزة التي من خلالها زادت شهرته حول العالم ويبلغ من العمر حوالي 58 عاماً

سيرة راجو سريفاستافا الذاتية

راجو سريفاستافا ممثل وفنان هندي مشهور. ولد في ولاية الهند وتحديداً مدينة كانبور في منطقة براديش الهندية، في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1963 م، من أب هندي اسمه راميش شاندرا، وعمل في مجال الشعر وكتابة القصائد المعروف باسم Balai Kaka. بدأ الفنان مسيرته الفنية عام 1988 م، ونجح في المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها فيلم Main Pyar Kiya عام 1989 م، وفيلم Abhay عام 1994 م.

راجو سريفاستافا ويكيبيديا

فيما يلي نراجع لك أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان والممثل الهندي الراحل راجو سريفاستافا

الاسم راجو راميش سريفاستافا. الاسم الانكليزي راجو سريفاستافا. الميلاد كانبور، الهند. الميلاد 25 ديسمبر 1963 م. الجنسية يحمل الجنسية الهندية. الوفاة الأربعاء. تاريخ الوفاة 21 سبتمبر 2022 م. سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة. مكان الوفاة نيودلهي، الهند. المهنة والنشاط ممثل وفنان مشهور. سنوات نشاطه من عام 1988 م حتى وفاته عام 2022 م. الحالة الاجتماعية متزوج. الاولاد اثنان. اللغة الأم الهندية.

ديانة الممثل راجو سريفاستافا

سبب وفاة الممثل الهندي راجو سريفاستافا مضاعفات صحية بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة منذ أكثر من شهر، وتوفي في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الهندية، ونشرت وسائل الإعلام الهندية ونقابة الفنانين الهندية، وفاة الممثل والفنان راجو سريفاستافا يوم الأربعاء 21 سبتمبر عام 2022 م، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر مضاعفات صحية، تعرض له إثر نوبة قلبية مفاجئة، حيث كان يستخدم جهاز التنفس الصناعي من العاشر من أغسطس 2022 حتى وفاته. .

زوجة راجو سريفاستافا ويكيبيديا

لم يتم الاعتراف بدين الفنان الهندي راجو سريفاستافا بعد، وتجدر الإشارة إلى أنه يتبع الديانة الهندوسية، لأنه من عائلة هندية معاصرة. كان والده من أشهر الشعراء في الهند، وكان يُعرف باسم بالاي كاكا. لعب الأدوار الثانوية من البداية ؛ ثم شارك في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية من عام 1988 م حتى وفاته عام 2022 م.

سبب وفاة راجو سريفاستافا

تزوج الممثل والفنان الهندي راجو سريفاستافا من السيدة شيخة سريفاستافا. تزوج الثنائي في الأول من يوليو عام 1993، أي منذ حوالي 28 عامًا، واستمر هذا الزواج حتى وفاة زوجها عام 2022 م، وأسفر هذا الزواج عن ولدين هما “أنتارا، أيوشمان” ولم تظهر زوجة الفنان راجو سريفاستافا في الإعلامية رغم شهرة زوجها وعدم معرفة أي تفاصيل عنها.

راجو سريفاستافا من ابرز واشهر الفنانين بالهند والتي تداول بالساعات القليلة خبر وفاته بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة وتوفي على اثرها بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الهندية عن عمر يناهز 58 سنة ومن المتوقع انه ينتمي للديانة الهندوسية ومتزوج من السيدة شيخة سريفاستافا وكانت بداية مسيرة راجو سريفاستافا الفنية سنة 1988 الى ان توفاه الله اليوم بتاريخ 21 سبتمبر لعام 2022م.