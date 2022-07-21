سبب وفاة الفنان سليمان الملا، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر وفاة الملحن الكبير سليمان الملا، وعمل ذا الخبر ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وسبب حزنا كبيرا لمتابعيه ومحبيه، فهو من اشهر الملحنين في العالم، وله شعبية كبيرة في مدينة الكويت وفي خارجها، لذلك يبحث عدد كبير عن الاسباب التي أدت الى وفاة الملحن الكبير سليمان الملا، ومن خلال مقالنا في هذا اليوم سوف نتعرف على سبب وفاة الفنان سليمان الملا، تابعونا.

السيرة الذاتية للملحن سليمان الملا

يعتبر الملحن سليمان الملا من أحد اهم الملحنين في الكويت بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام، وللتعرف على السيرة الاتية الخاصة به من خلال الاتي:

الاسم الكامل: سليمان راشد محمد عبد الله الملا.

العمر: 69 عام.

تاريخ الولادة: 1953 ميلادي.

تاريخ الوفاة: في العشرين من شهر يوليو لعام 2022 ميلادي.

الجنسية: كويتي.

المهنة: ملحن وعازف.

اللغة: العربية.

سنوات النشاط المهني: من عام 1973 وحتى2022 .

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه خمس أبناء.

التحصيل العلمي: بكالوريوس بالمعهد الصناعي في الكويت

سبب وفاة الفنان سليمان الملا

انتشر صباح اليوم خبر وفاة الملحن والفنان الكبير سليمان الملا وسبب هذا الخبر الحزن الكبير عند محبيه ومتابعيه، وهذا الخبر انتشر على جميع منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وأكدت الصحف الكويتية خبر الوفاة بشكل رسمي، فهو كان منذ ايام سابقة يرقد في العناية المركزة بعد وعكة صحية خطيرة المت به اثرت على حدوث العديد من الامراض في الرئة.

سليمان الملا ويكيبيديا

ولد سليمان الملا في العام 1935 ميلادي، و يعتبر الفنان سليمان الملا هو ملحت كويتي كبير، وبدا مسيرته الفنية في العام 1973 عندما قام بتلحين عدد كبير من الاعمال الفنية الني تعتبر من أحد أسباب النجاح الذي ساعده على الشهرة الكبيرة التي كان يعيش بها، وايضا عمل مع أشهر المطربين في الوطن العربي، كما يتم تدريس ألحانه في العديد من معاهد الموسيقى، كما عمل الملا كمهندس صوت في تلفزيون الكويت التعليمي وذلك بعد أن تخرج من كلية الصناعة، ثم تزوج ولديه خمسة أبناء.