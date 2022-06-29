سبب وفاة المؤرخة فتحية عبد الفتاح عرفت المؤرخة فتيحة عبد الفتاح بأنها أول مبعوثة من جامعة الأزهر بالخارج ومن خلال إنجازها التعليمي العالي تمكنت من تقديم الكثير من المؤلفات العلمية التاريخية، وفِيْ بالإضافة إلى أنها قدمت العديد من الخدمات من خلال مسؤولياتها الإدارية حسب تخصصها، وسنلتقي د. فتيحة عبد الفتاح وسيرتها الذاتية وسنناقش أيضًا سبب وفاتها مؤخرًا، بالإضافة إلى ذكر أهم كتبها ووظائفها الإدارية.

من هِيْ فتحية عبد الفتاح –

تعتبر المؤرخة فتحية عبد الفتاح من أهم المؤرخين فِيْ الوطن العربي. هِيْ دكتورة وأستاذة فِيْ كلية العلوم الإنسانية بجامعة الأزهر. ولد ونشأ فِيْ الإسكندرية بجمهُورية مصر العربية. خريج كلية الآداب – قسم التاريخ من جامعة الإسكندرية ثم حصل على الدكتوراه فِيْ التاريخ من جامعة إنجلترا، ثم عاد إلى جامعة الأزهر ليكون أول مبعوث للأزهر فِيْ الخارج.

سيرة فتيحة عبد الفتاح

تتلخص سيرة المؤرخة فتيحة عبد الفتاح فِيْ المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل فتحية عبد الفتاح النبراوي.

تاريخ الميلاد سنة 1941 م.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهُورية مصر العربية.

تاريخ الوفاة 29 يونيو 2022 م.

العمر 81 سنة.

المهنة مؤرخ.

المؤهلات العلمية دكتوراه فِيْ التاريخ من جامعة انجلترا.

الجامعة الأم جامعة الأزهر.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

سبب وفاة المؤرخة فتيحة عبد الفتاح

ولم يُعرف على الفور سبب وفاة المؤرخة فتيحة عبد الفتاح، حيث تم الإعلان عن وفاة المؤرخة فتيحة عبد الفتاح، عن عمر يناهز 81 عامًا، صباح الأربعاء 29 يونيو من العام الجاري. ونتيجة لذلك، أصيبت فِيْ أحد المستشفِيْات المصرية بالمرض ثم تم الإعلان عن وفاتها ولم يعلن المصدر عن أي سبب مباشر للوفاة.

– مؤلفات فتيحة عبد الفتاح

ساهمت المؤرخة فتيحة عبد الفتاح فِيْ تأليف العديد من الكتب التاريخية المفِيْدة التي ساعدت فِيْ بناء تجربة نصف قرن من الإنجازات التربوية. ومن أهم أعمالها ما يلي

سناء البرق الشامي 1971 م – الطبعة الأولى 1979 م – الطبعة الثانية – القاهرة 1989 م – الطبعة الثالثة – الرياض.

دراسات فِيْ السيرة النبوية 1973 م – القاهرة معا.

دراسة فِيْ عهد الخلفاء الراشدين 1976 م – الطبعة الأولى – الرياض 1984 م – الطبعة الثانية 1994 م – الطبعة الثالثة – الرياض.

انشاءات القاضي الفاضل 1980 – القاهرة.

تاريخ النظام والثقافة الإسلامية 1982 م – الطبعة الأولى – الرياض 1999 م – الطبعة العاشرة – القاهرة.

العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القوى الدولية 1982 – القاهرة.

تطور الفكر السياسي فِيْ الإسلام 1982 – القاهرة 1983 – القاهرة.

الخليج العربي 1986 م – القاهرة معًا.

التاريخ دراسة فِيْ طرق البحث 1991 م – الطبعة الأولى 1996 م – الطبعة الثانية 1998 م – الطبعة الثالثة.

مواقع المؤرخة فتحية عبد الفتاح

دكتور. شغلت فتحية عبد الفتاح العديد من المناصب الإدارية والمهنية كأعضاء، ومن أهم وظائفها نذكر ما يلي

رئيس قسم التاريخ بكلية التربية للبنات بالرياض.

رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية جامعة الأزهر.

نائب مدير كلية العلوم الإنسانية.

عميد كلية البنات بالدمام.

عميد كلية الآداب للبنات بالرياض.

أستاذ فخري بقسم التاريخ بجامعة الأزهر.

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

عضو مجلس إدارة معهد أبحاث البردي بجامعة عين شمس.

عضو الجمعية العلمية المصرية.

عضو اتحاد المؤرخين العرب.

عضو الجمعية التاريخية السَعُودِيْة.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالدكتورة فتيحة عبد الفتاح وسيرتها الذاتية، كَمْا تحدثنا عن سبب وفاة المؤرخة فتحية عبد الفتاح وأهم وظائفها الإدارية وكتاباتها العلمية والتاريخية.