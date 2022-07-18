سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب، يعتبر المخرج أنيس حبيب من الشخصيات الإعلامية والاخراجية في مدينة عمان وله مكانة كبيرة بين أوساط الفن العماني، وهز خبر وفاته جميع أبناء الشعب العماني بعدما انتشر هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وصرح الكثير من الشخصيات الإعلامية والاخراجية عن حزنهم الكبير على وفاة المخرج العماني أنيس حبيب، وفي مقالنا هذا سوف نذكر لكم سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب، تابعونا.

سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

انتشر صباح اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، خبر وفاة المخرج العماني خبر وفاة المخرج العماني الكبير أنيس الحبيب على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والصحف العمانية وهذا الخبر سبب صدمة كبيرة لكل متابعيه ومحبيه من جميع أوساط الفن والسينما العمانية، ويذكر أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة ألمت به كانت هي السبب في وفاته، وتم الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز الخمسون عاما، ويعتبر المخرج انيس حبيب من أكبر المخرجين في مدينة عمان.

السيرة الذاتية للمخرج العماني أنيس حبيب

ولد المخرج أنيس حبيب في الثاني عشر من شهر مايو للعام 1972 ميلادي في مدينة عمان، درس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية في مدينة الكويت في العام 1992 ميلادي، وبدأ العمل كمساعد مخرج في العام 1994 ميلادي، ومن أول أعماله الاخراجية كانت في برنامج مدينة الاطفال، وفي نفس العام مثل في مسلسل سوالف، ثم قام بإخراج مسلسل المناطحة، ومسلسل عمان في التاريخ، واليوم وبعد انتشار خبر وفاة المخرج أنيس حبيب عبر عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات والمخرجين العرب عن حزنهم الشديد خاصة وأن الكثير من الممثلين عملوا معه في مسلسل إنسان من هذا الزمان، ومسلسل في بيتنا قاضي، ومسلسل “حارة الأصحاب”، ومسلسل “دهاليز”.

نعي المخرج الحبيب أنيس حبيب

نعى عدد كبير من الفنيين والممثلين في مدينة عمان المخرج الكبير انيس حبيب بعدد انتشار خبر وفاته اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعدما تعرض لوعكة صحية كبيرة أدت الى القضاء على حياته، فحزن عليه كل من يعرفه معرفة شخصية وقالوا انه خسارة كبيرة في الوسط الفني.