سبب وفاة المذيع غالب كامل ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد أبرز الاعلامين القدماء والذي أثار حزن الكثير من الشارع السعودي ممن يهتمون بكرة القدم وهو المذيع غالب كامل، وأعلن عن وفاته مساء يوم السبت 27 أغسطس 2022 ، والذي عملة في الاعلام لاكثر من عشرين عام ،ما دفع العديد من المتابعين له بالبحث عن أهم المعلومات التي تتعلق بحياته وسبب وفاة المذيع غالب كامل ، تابعوا معنا .

من هو المذيع غالب كامل على ويكيبيديا

غالب كامل صحفي ومقدم برامج يحمل الجنسية السعودية. ولد في مدينة سيلة الظهر الفلسطينية عام 1941 م. يعتبر كامل من المذيعين القدامى على القناة السعودية الأولى. كما كان من مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي. ببلاغته وقدرته الكبيرة على إدارة الحوارات، حصل على لقب صديق الراحل، لوجود صداقة وزمالة مع عدد كبير من الإعلاميين الراحلين مثل سليمان العيسى وآخرين.

المراسل غالب مليء بالسيرة

يصبح المذيع غالب كامل من أقدم المذيعين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته

الاسم الكامل غالب كامل داود.

الكنية غالب كامل.

الاسم المستعار صديق الراحل.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1941 م.

مكان الميلاد سيلة الظاهر جنوب غرب مدينة جنين بفلسطين.

العمر عمره 81 سنة.

مكان الإقامة الحالي الرياض / المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

الجنسية مسؤول عن الجنسية السعودية.

الاصول فلسطيني الأصل.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهلات العلمية حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.

اللغة الرسمية العربية.

الوظيفة مراسل متقاعد ومقدم برامج.

مسيرته المهنية بدأت مسيرته الإعلامية عام 1981 م حتى 2000 م.

سبب وفاة المذيع غالب كامل

توفي المذيع غالب كامل بعد صراع مع المرض، والجدير بالذكر أن حالة المذيع ساءت مؤخرا واضطر الأطباء في ذلك الوقت إلى نقله إلى المستشفى، لكن حالته تدهورت كثيرا ودخل في غيبوبة، واضطرت الأسرة إلى نقله إلى مستشفيات الأردن، وأكد نجله وفاته اليوم، في 27 آب 2022

أصل المذيع غالب كامل

تعود أصول الصحفي غالب كامل إلى دولة فلسطين. ولد في مدينة سيلة الظهر في مدينة جنين الفلسطينية. كان يتنقل باستمرار إلى عدة دول ومدن عربية، بسبب التهاب رئوي حاد أدى إلى حساسية في الصدر نتيجة تقلبات الطقس. بدأ مسيرته الإعلامية في إذاعة جدة عام 1965 م، ثم انتقل للعمل في التلفزيون السعودي، وبعد أن قدم عدة أعمال إذاعية، تقاعد بالمرتبة العاشرة عام 2000 م، وترقى الصحفي إلى عدة مناصب إعلامية منها المستشار الإعلامي وكيل وزارة الإعلام وغيرهم.

غالب كامل تويتر

للإعلامي غالب كامل حساب رسمي عبر موقع تويتر، حيث بلغ عدد متابعيه قرابة 18 ألف متابع، يشارك من خلاله العديد من التغريدات، حيث يدعو محبيه ومعجبيه بالدعاء له أن الله يرحمه سريعا. كما شكر خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه بعد زيارته للاطمئنان عليه ويمكنك الاطلاع على آخر المستجدات حول صحته عبر حسابه على تويتر “.

سبب وفاة المذيع غالب كامل ، تميز الاعلامي غالب كامل بسمعة العطرة والطيبة وعرفة بقوة علاقاته نتيجة عمله في الاعلام لسنوات طويلة تزيد عن عشرين عام ، وعرف أحد أبرز الإعلاميين في المملكة العربية السعودية ، ويعتبر من مواليد فلسطين منذ عام 1941 ، وجاء سبب وفاته هو تمكن المرض منه .