سبب وفاة الممثلة آن هيش بعد أسبوع من تعرّضها لحادث سيرسبب وفاة الممثلة آن هيش بعد أسبوع من تعرّضها لحادث سير، كانت هذه تفاصيل وفاة الممثلة آن هيش بعد أسبوع من تعرضها لحادث سير كبير نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سكاي نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.ذكرت صحيفة ديلي ميل أمس الجمعة أن الممثلة الأميركية آن هيش توفيت بعد فصل أجهزة الإنعاش عنها، وذلك بعد أسبوع من تعرضها لحادث سيارة في لوس انجليس. وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن هيش في وضع ميؤوس منه و«لا يُتوقّع أن تنجو».

سبب وفاة الممثلة آن هيش بعد أسبوع من تعرّضها لحادث سير ويكيبيديا

وذكر ممثّل عن هيش (53 سنة)، في بيان نقله عدد من وسائل الإعلام، أنّ الحادث تسبب للممثلة بـ«إصابات بالغة في الدماغ». وأشار البيان إلى أن «هيش رغبت دائماً في التبرع بأعضائها، وقد أبقيت على قيد الحياة بواسطة الأجهزة لتحديد ما إذا كان أي من أعضائها قابلاً للاستخدام». ووجه البيان الشكر لكلّ من دعم هيش وكذلك للطاقم الطبي الذي اعتنى بها في مركز غروسمان لمعالجة الحروق التابع لمستشفى ويست هيلز في شمال لوس أنجليس. وأضاف البيان أن «هيش كانت تتميز بقلب كبير وكان يشعر كل من يلتقيها بروحها اللطيفة». وتابع: «بالإضافة إلى موهبتها الاستثنائية، كانت تعتبر أنّ نشر اللطف والبهجة يشكل هدف حياتها. وسنتذكرها لصراحتها الشجاعة».وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الممثلة دخلت في غيبوبة منذ تعرضها لحادث سير في 5 أغسطس (آب)، اصطدمت خلاله سيارتها بمنزل مؤلف من طبقتين في حي مار فيستا، ما تسبب في «أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل» على ما أعلنت حينها أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس.

سبب وفاة الممثلة آن هيش بعد أسبوع من تعرّضها لحادث سير

وأشارت الأجهزة إلى أنّ رجال الإنقاذ الذين توجهوا إلى مكان الحادث والبالغ عددهم 59 شخصاً احتاجوا 65 دقيقة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام. وأعلنت شرطة لوس أنجليس، في بيان الخميس، أنّها ستجري فحوص دم لهيش، مشيرة إلى أن المحققين «يعتزمون رفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة». وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ نتائج التحاليل الأولية التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، ولكن ينبغي إجراء تحاليل أخرى للتأكّد من أن النتيجة الإيجابية غير مرتبطة بالعلاج الطبي الذي تأخذه هيش. وأشار موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، نقلاً عن مصادر في الشرطة، إلى أنّ تحاليل الدم التي أُجريت للممثلة بيّنت وجود مادة الكوكايين ومادة الفنتانيل التي تشكل مادة أفيونية اصطناعية شديدة الفاعلية ومسببة للإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.