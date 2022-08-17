بالفيديو: سبب وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا ،تعتبر من أبرز النجوم والمشاهير في بلاد الوطن العربي وفي قلوب الشعب السوري ،وكان لخبر وفاتها الذي أعلنت عنه مصادر إعلامية سورية موجة من الحزن والأسى من قبل النجوم والفنانين العرب لما قدمته النجمة من عطاء وخدمة كبيرة في الفن وسعيها للتطوير الدائم في البلاد بالإضافة الى تقديمها عدد ما يزيد عن 150 عمل فني متنوع.

وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق ال17 من شهر أغسطس لعام 2022م خبر وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا وذلك بعد صراع طويل مع المرض ،الجدير بالذكر أنها توفيت في عمر ال92 سنة كما تسارع عدد كبير من المشاهير العرب والفنانيين بتقديم برقيات التعازي لها ،كما ذكرت بعض المصادر عن تعرض الفنانة موخراً لوعكة صحية شديدة انتقلت على أثرها الى أحد المستشفيات ليعلن وفاتها رسميا اليوم.

بالفيديو: سبب وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا

كما صرحت نقابة الفنانيين السوريين في صباح اليوم كافة التفاصيل حول وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب وعن أزمتها المرضية بالعلاج الدائم لجلسات غسيل الكلى مرة واحدة أسبوعياً ،بالإضافة الى تصريح النقابة بأنه سيتم تحديد موعد الجنازة والدفن في الساعاد القادمة بهدف حضور عدد أكبر من النجوم والمشاهير والأصدقاء داخل وخارج دولة سوريا وتقديم التعازي لوفاتها.

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سبب وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا

كما ذكرنا سابقاً عن سبب وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب هو صراعها الطويل مع المرض وبالأخص غسيل الكلى ونقلها الأخير الى المستشفى لتزداد الحالة تعقيداً وتتوفى ،الجدير بالذكر أنها من مواليد ال20 من شهر فبراير لعام 1930 في مدينة درعا السورية بالإضافة الى أنها تعتنق الديانة المسيحية،كما وقدمت أعداد كبيرة من المشاهد التمثيلية التي تتجسد بها بدورالأم والمرأة الطيبة.

بالفيديو: سبب وفاة الممثلة أنطوانيت نجيب في سوريا كما أنها تزوجت من النجم السوري يوسف شويري واستمرت معه الى وفاته في عام 2005م وكان لظهورها الأول على شاشات السينما بدورها بفيلم “عاريات من الصحة” خلال عام 1967م وتألقها في التمثيل.