سبب وفاة المناضل اليمني محمد الفسيل في القاهرة، بالحديث عن تفاصيل سبب وفاة محمد الفسيل المناضل اليمني في القاهرة، تم الإعلان عن وفاة محمد الفسيل المناضل اليمني، حيث قام الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بتداول خبر وفاة المناضل اليمني الكبير محمد الفسيل في القاهرة في مصر، حيث يعتبر محمد الفسيل رمز من رموز النضال والكفاح في اليمن، ذهب للعلاج في مصر، وتوفي اليوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس للعام 2022 وكان من اشهر الناس التي حاربت ضد الاحتلال في اليمن.

من هو محمد الفسيل

محمد عبد الله الفسيل هو ابرز الشخصيات اليمنية التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، وهو اديب عريق ودبلوماسي يمني من مواليد صنعاء في اليمن ولد عام 1434 هجري، كان يعمل راعي للأغنام في مدينه صنعاء في حارة الجزالي، وبدا الدراسة في المدرسة الابتدائية، بعدما توفي والديه دخل الى مدرسه ايتام حيث كان يدرس في نهاية مسيرته مع الشهيد احمد الحورش.

السيرة الذاتية محمد الفسيل

وبالحديث عن السيرة الذاتية للمناضل القدير محمد الفسيل القائد اليمني والشخصية الأدبية البارزة في اليمن، يعتبر محمد الفسيل من اقدم الثوار في اليمن والذي كان قائدا لكتيبه كاملة، كان ذاهبا لرحله علاج في مصر وتوفي اليوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 وهذا بعض من سيرته الذاتية.

الاسم: محمد عبدالله الفسيل.

اسم الأب: عبد الله الفسيل.

تاريخ الميلاد: 1925 ميلادي.

مكان الميلاد: مدينة صنعاء، اليمن.

الطائفة: أهل السنة.

الجنسية: يحمل الجنسية اليمنية.

الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

تاريخ الوفاة: 29 أغسطس عام 2022.

العمر عند الوفاة: 97 عام.

مكان الوفاة: القاهرة، أحد مستشفيات مصر.

سبب الوفاة: توفى إثر مرض عضال ألم به.

سبب وفاة محمد الفسيل

وبالحديث عن سبب وفاة محمد الفسيل فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية ان محمد الفسيل قد توفي اليوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 حيث كان قد توفي بسبب مرض أصابه حين ذهابه ليتلقى العلاج في احد المستشفيات في القاهرة.

في الآونة الأخيرة تراجعت صحه المناضل القدير محمد الفسيل وهو في سن متأخر من عمره حيث قام بالذهاب الى مصر ليتلقى العلاج عن عمر يناهز 97 عاما ولكن شده العمر والمرض قد أطبق عليه فوقع اليوم احد ابرز اعلام اليمن محمد الفسيل رحمه الله.