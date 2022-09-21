سبب وفاة الناشطة غزلان بن عمر بالفيديو، الناشطة غزلان بن عمر هي أكثر النجوم شهرا منذ عام 2011 وهي ناشطة سابقه لحركه 20 فبراير، فقد انتشر خبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وضج الخبر بصورة واسعة كافة المواقع الإعلامية ليتسالون حول حقيقة وفاة الناشطة الإعلامية غزلان بن عمر، وهي من أبرز الشخصيات البارزة في الوطن العربي وعرفت بمناهضتها لحركات المناصرة.

من هي الناشطة غزلان بن عمر

الناشطة غزلان بن عمر هي ناشطة إعلامية سابقه عرفت منذ حركه 20 فبراير حيث هي من أبرز الشخصيات شهره منذ عام 2011، وقد انتشر خبر وفاتها عن عمر ينتهي 36 عاما بعد سماع طويل مع مرض السرطان، وكانت تتعرض للعلاج ولم يجد نفعا وتركت أهلها بحاله من الحزن والأسى.

حقيقة وفاة الناشطة غزلان بن عمر

عرفت الناشطة غزلان بن عمر في حركه 20 فبراير وعرفت أيضا بنشاطها المتميز وكانت من أبرز القيادات التي برز اسمها على مستوى الوطن العربي في الحزب الاشتراك الموحد، حتى أنا انسحبت من المشهد السياسي والحقوقي بعد إصابتها بمرض السرطان، ونشر أصدقائها وعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها بعد معركة طويلة مع مرض السرطان ولم يثبت فاعلوه العلاج التي كانت تتلقاه، وتوفاها الله -عز وجل- على عمر يناهز 35 عاما.

سبب وفاه الناشطة الإعلامية غزلان بن عمر

تفاجأ الوطن العربي صباح اليوم بخبر وفاه الناشطة غزلان بن عمر وانتشر هذا الخبر الحزين والمؤلم بعد أن تدهورت حالتها الصحية وهي في ريعان شبابها، حيث خطفوها المرض بعد صراع طويل معه العمر يناهز 35 عاما، وغردت مجموعة من النشطاء حول وفاه الناشطة غزلان بن عمر حيث قال الناشط اليسار أحمد دبا ”

بقلوب حزينة وعيون دامعة نستقبل هذا الصباح الخبر الحزين الموجع غزلان بنعمر تغادرنا ، يخطفها الموت وهي في ريعان شبابها. غزلان بنعمر زهرة حركة 20 فبراير وأيقونة من أيقونات غد مشرق، ترحل غزلان وفي عينيها وميض الأمل الذي زرعته ورفيقاتها ورفاقها في قلوب شعب يحلم بغد افضل بوطن حر وشعب كريم… لا نملك الا ان نتمنى ان يزهر الربيع الديمقراطي الذي آمنت به وكافحت من أجله”.

توفيت الناشطة الاجتماعية غزلان بن عمر التي كانت ترأس حركه أسا فبراير صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان التي أنهك صحتها، وتم انتشار خبر وفاتها بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.