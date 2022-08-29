سبب وفاة الهادي السعودي عميد الحكام التونسيين، الهادي السعودي اسم بارز في التحكيم الكروي اثبت جدارته بتواجده في مونديال كاس العالم في الأرجنتين، كان يحمل الراية في عام 1978 كان من الحكام المميزين في التسلل، من ابرز ما انجبته الكره العربية في مجال التحكيم، الهادي السعودي كان من اعلام التحكيم في العصر الحديث حيث كان خبيرا في التحكيم عبر الراية ومن اشهر ما انجبته الكره العربية.

ويكبيديا الهادية السعودي

بالحديث عن تفاصيل الهادي السعودي هو لقب تلقاه الحكم الدولي الهادي السعودي الذي يحمل الجنسية التونسية أيضا، لقب بعميد الحكام حيث كان الهادي السعودي هو اول حكم في دوله تونس وانتقل الى التحكيم الدولي لشهرته وقوته في التحكيم وهو من مواليد 1932 ميلادي في تونس من ابرز الشخصيات التي كانت في مونديال الارجنتين، شارك أيضا في مسيره تحكيميه وفي دورات تحكيميه عربيه ودوليه، توفي الهادي السعودي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022.

السيرة الذاتية للهادي السعودي

بالحديث عن السيرة الذاتية للهادي السعودي نذكر بعضا من المعلومات المهمة عن الحكم الدولي الهادي السعودي ومن ابرازها ما يلي:

الاسم الكامل: الهادي السعودي.

اللقب: عميد الحكام التونسيين.

تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر عام 1932.

مكان الميلاد: تونس.

الجنسية: التونسية.

العمر: 89 عاماً.

مكان الإقامة: تونس.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

عدد الأولاد: غير معروف.

المهنة: حكم كرة قدم.

سنوات النشاط: منذ ستينات القرن الماضي.

تاريخ الوفاة: 28 أغسطس 2022.

مكان الوفاة: العاصمة التونسية.

تفاصيل وفاة الهادي السعودي

عن وفاة الهادي السعودي وتفاصيل موته فقد توفي الهادي السعودي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس للعام 2022 والملقب بعميد الحكام التونسي حيث توفي عن عمر يناهز 89 عاما وأكدت الجمعية التونسية، بخبر وفاة العميد التونسي الهادي السعودي، وتناقلت الصحف والاخبار اليومية خبر وفاته حيث نقل خبر الوفاء عبر كل الارجاء العالم وكان الهادي السعودي من ابرز حكام الراية في الارجنتين وكان مدربا للعديد من الشخصيات التحكيمية التي برزت في الآونة الأخيرة.

وعن تفاصيل وفاه الهادي السعودي فلم يتم لحتي هذه اللحظة الإعلان الرسمي عن سبب وفاته، فربما قد تدهورت صحته لتقدمه في العمر فقد توفي اليوم الاحد في الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2022 وستقام صلاه الجنازة للهادي السعودي في تونس.