سبب وفاة باسم حسيب الصلاج الجوكر الأردني ، الناشط الاجتماعي حسيب الصلاج والمعروف بالجوكر الأردني التي توفي في المملكة الهاشمية الأردنية صباح يوم الخميس الموافق 15/9/2022م ، ونعى الشعب الأردني باسم حسيب الصلاج، حيث يعتبر الأردني باسم حسيب الصلاج هو من تم تلقيبه بالجوكر، فقد تم انتشار خبر وفاته بصورة واسعة في الشارع الأردني وعبر منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

سبب وفاة باسم حسيب الصلاج الجوكر الأردني

الشاب الأردني باسم حسيب التي انتقل الي رحمة الله تعالى، حيث انه شاب أردني خرج الى الجهور في الأواني الأخيرة، حيث انتشر خبر وفاته صورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وحسب المصادر المقربة نت الشاب افادت ان الشاب المدعو باسم حسيب الصلاج كان يعاني من أمراض أودت بحياته إلى الخطر،وتم النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ان الشاب باسم في ذمة الل تعالى، فيما أفادت مصادر مقربة من الشاب ان باسم لم كن يعاني من أي مرض.

من هو باسم حسيب الصلاج الجوكر

بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية في الأردن عن وفاة الشاب باسم الصلاج في الاردن يتساءل الجمهور عن من هو الشاب باسم، وقالت الصفحة عبر موقعها الرسمي عبر صفحته:

ميتنا لله تعالى, ونرضى بقضاء الله وقدره،و نتقدم إليكم بتعازينا الحارة النابعة من القلب، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، ونذكّركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (ما مِن عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا منها، إلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ في مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ له خَيْرًا منها)،ونسأل الله تعالى أن يتغمّده بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن ينزل عليكم السكينة وحسن العزاء، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

حقيقة وفاة باسم حسيب الصلاج

الشاب الأردني المعروف باسم باسم الصلاة فقد تم نعيه من قبل الشبان في المملكة الهاشمية الأردنية، ولم يتم معرفة اي تفاصيل على هذا الشاب ولكن انتقل إلى رحمة الله تعالى وتم تشيعه من قبل الشعب الأردني،وغرد الجميع على وفاة الشاب باسم حسيب الصلاج .

ضج الشارع الاردني في خلفية هذا الخبر وهو وفاة باسم حسيب الصلاج الجوكر الأردني فقد عرف بالجوكر الاردني وانتشر عبر وسائل الاعلام.