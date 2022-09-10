سبب وفاة بختة بن ويس، بخته بن ويس هي فنانة جزائرية معروفه، انتشر اسمها في الوسط الفني ولها دور تمثيلي وشاركت في العديد من المسلسلات ذات الطابع الفكاهي وتم تناقل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاتها بعد ان تعرضت إلى وعكة صحية حيث إن الفنانة بخته بن ويس من أبرز نجوم الفن الفكاهي في الجزائر.

حقيقة وفاة بخته بن ويس الجزائرية

انتشر خبر وفاة الفنانة بخته بن ويس عبر منصات التواصل الاجتماعي وقالت بعض المصادر الإعلامية القريبة من الفنانة بخته إن الفنانة بختة تعرضت الى وعكة صحية مما أدى إلى وفاتها ، وتعتبر الفنانة بخته بن ويس من الشخصيات المشهورة في الجزائر وشاركت بالعديد من المسلسلات التلفزيونية من جعلها محببة إلى الجمهور.

من هي بخته بن ويس ويكيبيديا

بختة بن لويس ترجع أصولها إلى ولاية وهران في الجزائر، عملت في مجال التمثيل منذ نعومة أظافرها،وشاركت في عدد من المسرحيات المدرسية وشاركته المسلسلات وهي في عمرها 13 عاما وقد اختارها أستاذ اللغة العربية عندما كتب نص مسرحي كوميدي في تقديم التمثيل وهي صغيرة مع فرقه التضامن المسرحية، الفنانة بخته عبر شاشة التلفزيون في ثلاثي الأمجاد.

سبب وفاة الفنانة بخته بن ويس الجزائرية

تعرضت الفنانة الجزائرية بختها صحية عرضت حياتها إلى الخطر وتم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة ونشرت بعض المصادر أن الفنانة بخته بن ويس قد توفت فيما صرحت بعد المصادر من الجمهور أن الفنانة ما زالت على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة ودعت مصادر مقربة من الفنانة بخته بن ويس على عدم نقل الإشاعات والأخبار الغير صحيحه ويجب ترقي الخبر من مصدره الرسمي وان الفنانة بخته بن ويس تتمتع بصحة جيدة.

نقلت الصحف الجزائرية خبر وفاة الفنانة القديرة بخته بن ويس وأكدت بعد ذلك أنها تتمثل بصحة جيدة ولا تشتكي من أي مرض وان خبر وفاتها الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي هو مجرد إشاعات ودعت المصادر المقربة من الفنانة على تحري المصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار وبعد التأكد تم معرفة أن الفنانة وهي بحالة صحية جيدة.