سبب وفاة بسام لطفي ، قد ذاع انتشار العديد من التسائلات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة من صباح يوم الجمعة ، حول التعرف على أهم المعلومات الشخصية للفنان بسام لطفي ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة خبر وفاته خلال الساعات الأخيرة ، ويعد بسام لطفي من الشخصيات الفنية التي عرفت بشهرتها ويرجع ذلك الى النجاحات التي حققها في الأعمال السينمائية والمسرحية حتى وفاته ، تابعوا معنا

من هو بسام لطفي

هو بسام لطفي سليمان أبو غزالة، ممثل فلسطيني الأصل، وسوري، من مواليد 1 يناير 1940 م في مدينة طولكرم بفلسطين، وتوفي في 19 أغسطس 2022 م عن عمر يناهز 82 عامًا، وهو واحد. من أبرز مؤسسي الدراما والفنون السورية، كما ساهم في تأسيس نقابة الفنانين السوريين، وشارك في العديد من الأعمال الفنية في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وعرض أول أعماله الدرامية عام 1960 على شاشة التلفزيون، التي مثلت في مسرحية (الغريب)، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها عام، والمسلسل، ونهاية رجل شجاع، وبطل هذا الوقت.

سيرة بسام لطفي

عرف الفنان بسام لطفي بهذا الاسم فقط، وارتبط اسمه طوال حياته بأعماله الدرامية المشرفة، ومن أهم المعلومات التي وردت في سيرته ما يلي

الاسم الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1980 م.

مكان الميلاد طولكرم، فلسطين.

الجنسية فلسطيني، سوري.

علما الأم مدرسة الفاضلية.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الاطفال ثلاثة بينهم اياس ابو غزالة.

المهنة ممثل عضو نقابة الممثلين السوريين.

تاريخ الوفاة 19 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة صراع المرض.

حقيقة وفاة بسام لطفي

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن وفاة الممثل بسام لطفي، صباح اليوم الجمعة 19 آب 2022 عن عمر ناهز 82 عاما. جنرال لواء.

سبب وفاة بسام لطفي

توفي الفنان بسام لطفي بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب تقدمه في السن، بالإضافة إلى وجود ماء بالقرب من قلبه، وبعض المشاكل الصحية الطفيفة الأخرى، والجدير بالذكر. أن بسام لطفي أصيب في السابق بفيروس كورونا الذي ترك فيما بعد أثرا على صحته الجسدية.

ومن أبرز أعمال بسام لطفي

بدأ بسام لطفي أعماله الفنية خلال الستينيات، وشارك في العديد من الأعمال التي تمثلت في ما يلي

من المسلسل

مسلسل الاغتراب الفلسطيني.

سلسلة حجر كرم.

مسلسل فارس بني مروان.

سلسلة الدبور.

مسلسل أيام الغضب.

سلسلة حمام القيشاني.

سلسلة الزعيم.

سلسلة الرجل الشجاع تنتهي.

مسلسل باب الحارة.

من الافلام

فيلم عكسي.

فيلم دمشق مع حبي.

فيلم الرسالة الأخيرة.

فيلم زهرة حلب.

فيلم Knife.

من المسرحيات

قسم بالدم.

الطريق.

الناس لن يموتوا.

سبب وفاة بسام لطفي ، هو فنان سوري يحمل الجنسيتين الفلسطينية وهي الأصل والجنسية السورية تميز في الفن في دولة سوريا حتى وصل الى أن يكون أشهر الفنانين العاملين في الدراما السورية ، ولديه العديد من المسرحيات والأعمال الفنية كما وضحناه بالسطور السابقة .