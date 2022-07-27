سبب وفاة بشير حمد شنان الفنان السعودي ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة بشير حمد شنان الفنان السعودي ، من قبل الجميع في الشوارع داخل المملكة السعودية ، ويعد من الأشخاص الذين حازوا شعبية كبيرة خلال مسيرته الفنية التي استمرت 11 عامًا ، ما دفع الكثير بالتسائلات حول سبب وفاته في سن مبكرة الأمر الذي أثار حزن العديد من محبيه، تابعوا معنا .

معلومات عن الفنان السعودي بشير حمد شنان

بشير بن حمد شنان فنان مشهور من المملكة العربية السعودية. ولد في مدينة الدمام عام 1946 م. توفي والده وهو في السابعة من عمره. انتقلت عائلته إلى الرياض للعيش هناك إلى جانب شقيقه من والده الذي اعتنى به، فتعلم الفن وعزف الموسيقى. العود هناك، وبسبب صوته الجميل وأغانيه الجميلة، جعله يكتسب شهرة كبيرة وواسعة منذ بدايته الفنية التي استمرت قرابة أحد عشر عامًا فقط، وانتهت بوفاة الفنان بشير شنان في سن مبكرة عام 1974 م. .

سيرة الفنان السعودي بشير حمد شنان

الاسم الكامل بشير حمد بن شنان الدوسري

تاريخ الميلاد 1366 هـ، 1946 م.

مكان الميلاد الدمام، المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية تزوج مرتين، طلق أول مرة.

الأبناء ابنتان تخرجتا من الجامعة.

الديانة مسلم.

جنسيتي سعودية.

المهنة مطرب شعبي.

نوع المهنة الأغاني الشعبية.

آلات اللعب العود.

سنوات مزاولة المهنة من 1963 إلى 1974 م.

العمر عند الوفاة ثمانية وعشرون سنة.

مكان الوفاة الرياض، السعودية.

سبب الوفاة أمراض القلب والأوعية الدموية.

سبب وفاة الفنان السعودي بشير حمد شنان

يعود سبب وفاة الفنان السعودي بشير حمد شنان إلى إصابته بنوبة قلبية حادة عرفت باسمها العلمي (أمراض القلب والأوعية الدموية)، وحدثت تلك النوبة القلبية عام 1974 م، عندما كان لا يزال صغيراً عندما كان صغيراً. كان حينها (ثمانية وعشرون عامًا)، وتزوج للمرة الثانية بعد طلاقه الأول، استطاع الفنان السعودي بشير حمد شنان أن يكتسب شهرة وحبًا جماهيريًا كبيرًا على مدار مسيرة استمرت 11 عامًا.

حياة بشير حمد بن شنان الفنية

بعد وفاة والد الفنان السعودي بشير بن حمد شنان، انتقل مع والدته للعيش مع شقيقه ناصر في مدينة الرياض، وتحديداً في حي المرقب، المعروفين بحبهم الكبير للفن، حيث تلقى تعليمه على يد شقيقه الشاعر الشهير في الساحة الشعبية عبد الله بن حمد شنان في سن مبكرة. كما علمه العزف على العود حتى أتقنه، وساعده في تأليف بعض القصائد.

أهم أعمال الفنان السعودي بشير حمد شنان

للفنان السعودي بشير حمد شنان العديد من الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وكانت حوالي 400 عمل فني، ومن أشهر أعمال الفنان بشير شنان ما يلي

أغنية فتيات المدرسة.

اغنية دخلت سوق الذهب.

غاب القمر الأغنية.

أغنية أتمنى انتشار سوق الذهب الحرير.

اغنية في ذكرى اللقاء.

أغنية قبل يوم أمس في منتصف السوق.

عائلة بشير حمد شنان

تزوج الفنان بشير حمد شنان لأول مرة في سن مبكرة، لكن زواجه لم يدم طويلا وكان الطلاق نهايته، ثم تزوج بعد ذلك للمرة الثانية. جانبه في الرياض. ثم تخرجوا من الجامعة، وفي لقاء تلفزيوني على قناة روتانا الخليج أوضحت ابنته سبب وفاة والدها بشير حمد شنان الفنان السعودي الشهير الذي توفي بنوبة قلبية مفاجئة.

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