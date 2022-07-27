سبب وفاة راشد شرار الشاعر الاماراتي ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سبب وفاة راشد شرار الشاعر الاماراتي الجميع في الشوارع العربية ، ويعد من الأشخاص الذين حازوا شعبية كبيرة خلال الأوقات الأخيرة من حياته ذلك بعد اتسم أسلوبه بالحرفية والتمسك بالماضي ، فما هو سبب وفاة راشد شرار الشاعر الاماراتي ، تابعوا معنا .

سبب وفاة راشد شرار الشاعر الإماراتي

نفى نجل الشاعر الكبير رشيد شرار ما تم تداوله عن وفاته، معلنا أن والده لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن هذا الخبر ما هو إلا إشاعة لا أساس لها، مشيرا إلى أن والده عانى مؤخرا من مضاعفات ومفاجئة. مرضه الصحي الذي تعرض له، كما ناشد جمهوره الدعاء له ولجميع المرضى المسلمين بالشفاء العاجل، وكان ذلك ردًا على أحد النشطاء الذي أعلن وفاة شرار، وعندما قرأ تغريدة مكتوم بن راشد شرار عن نفي الخبر حذف منشوراته واعتذر لأسرة الشاعر الكبير مطالبا إياه بالشفاء العاجل.

الشاعر راشد شرار ويكيبيديا

راشد شرار شاعر وصحافي إماراتي يبلغ من العمر سبعين عامًا. ولد في إمارة الشارقة عام 1952 م. ترعرعت على يد خالته التي كفلته بعد أن فقد والدته. إنه فتى صغير. عاش جزءًا من طفولته في قطر، حيث درس مراحل تعليمه الابتدائي. حيث كان والده حاضراً في العمل، تابع دراسته الثانوية في ثانوية القاسمية وحطين قبل أن يعود إلى مسقط رأسه، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية العروبة.

السيرة الذاتية للشاعر راشد شرار

يعتبر رشيد شرار من أعظم شعراء القصيدة الشعبية في الستينيات. كان معاصراً للشمسي الجمري وغيره ممن تفوقوا عليهم في الأداء والأسلوب وحتى الصوت. يمكن تحديد هوية راشد شرار وفق المعلومات التالية

الاسم والنسبة رشيد شرار.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد 1952 م.

مكان الميلاد إمارة الشارقة.

مكان الإقامة الحالي إمارة الشارقة.

العمر 70 سنة.

الجنسية إماراتي.

الديانة مسلم.

المؤهلات الأكاديمية الثانوية العامة.

ألما ماتر مدرسة العروبة في الشارقة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة إماراتية.

المهنة كاتب وشاعر.

المنصب مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي.

الشاعر رشيد شرار قبيلة

يعود راشد شرار إلى قبيلة الشرارة وجدها الأكبر شرار بن سلمان بن هلال بن مكلب. الجزيرة بحكم الهجرات.

قصائد رشيد شرار المكتوبة

قدم راشد شرار خلال مسيرته الأدبية عشرات القصائد التي خلدها التاريخ.

الباب الكذاب

شريط

شعر قصير

الطقس يا قمري

الموت الأحمر

لقد تركتني في أبو ظبي

الصمت

الرد على قصيدة حمود المجالي

سر يا خليفة

أتمنى أن يعرف الناس

حلويات

عازف العود

طائري

علمني الشغف

غزال تاتال

مغرور ومتغطرس

قصيدة حمود المجالي

يا بلدي

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