سبب وفاة رشدي أباظة ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سبب وفاة رشدي أباظة ، وهو احد الأسئلة التي سادت في الفترة الأخيرة كون الفنان الراحل منذ أكثر من أربعة عقود ، والذي يرجع اسمه إلى الواجهة الإعلامية وتداوله فنياً بالتزامن مع عيد ميلاده ، ويعتبر من النجوم اللامعة في جمهورية مصر ، تابعوا معنا .

سبب وفاة رشدي أباظة

توفي رشدي أباظة متأثرا بإصابته بورم دماغي خبيث “سرطان الدماغ”، حيث وافته المنية أثناء تصويره لأعماله الأخيرة، الجبار، أمام الفنان عزت العليلي، في 27 يوليو 1980، عن عمر يناهز 53 عاما. ولد في محافظة الشرقية في الثالث من أغسطس عام 1926، وتوقف العمل عن العمل لفترة، حتى تم اختيار النجم المصري صلاح نظمي لإكمال المشاهد المتبقية من العمل.

رشدي أباظة ويكيبيديا

رشدي أباظة ممثل ومغني مصري. دخل عالم الفن دون أي ميول سابقة للتمثيل منذ عام 1949 من خلال فيلم The Little Millionaire، وكان يلعب أدوارًا ثانوية لفترة من الوقت، قبل ظهوره النجمي لأول مرة. تخرجت من كلية سانت مارك، إحدى أهم المدارس الأجنبية الكاثوليكية. موجود في مصر ومقره مصر ويدرس جميع المراحل قبل الجامعة. قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 100 فيلم ناجح أبرزها أفلام (امرأة على الطريق – جميلة بوحيرد – لا وقت للحب – الغروب والشروق).

سيرة رشدي أباظة

يعتبر رشدي أباظة من أهم الأسماء التي مرت في تاريخ السينما المصرية.

الاسم الحقيقي رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة.

الاسم المستعار رشدي أباظة – باللغة الإنجليزية “رشدي أباظة”.

اسم الأم تيريزا لويجي – إيطالية الجنسية.

مولود 3 أغسطس 1926 م.

مكان الميلاد محافظة الشرقية.

تاريخ الوفاة 27 يوليو 1980 م.

سبب الوفاة ورم خبيث بالمخ.

مكان الوفاة أثناء جلسة تصوير في القاهرة.

العمر عند الوفاة 53 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية الثانوية العامة.

ألما الأم القديس مرقس، الإسكندرية.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة المصرية.

لغات أخرى 5 لغات (الإيطالية – الفرنسية – الإنجليزية – الإسبانية).

المهنة ممثل ومغني.

سنوات العمل كانت مسيرته الفنية محدودة منذ عام 1949 حتى وفاته عام 1980.

عائلة رشدي أباظة

تنحدر أصول رشدي أباظة من عائلة أباظة، وهي عائلة شركسية يبلغ عدد أطفالها حاليًا 50000. لقد عاشوا في مصر منذ ما يقرب من 20 عقدًا. لقد ظهروا في التاريخ المصري المعاصر ولعبوا دورًا في (سياسي – ثقافي – فكري – اقتصادي – وغيرها)، منذ نشأتهم في القرن العشرين، أطلق عليه لقب “عائلة الباشوات”، لأنها كانت واحدة من عوائل العوائل النبيلة، وكذلك أن عددًا كبيرًا من أبنائها بلغوا مناصب رفيعة في ظل حكم محمد علي باشا. .

حياة رشدي أباظة الشخصية

مرت خمس نساء من داخل وخارج الوسط الفني بحياة رشدي دنجوان على الشاشة العربية. ارتبطت زوجته الأولى، زميلته النجمة تحية كاريوكا، بها عام 1952 وانفصلا بعد ثلاث سنوات، ثم ارتبط مرة أخرى بالأمريكية باربرا، وهي والدة ابنته الوحيدة، الأباظة المقسمة، لكن الانفصال حدث عام 1959 في عام 1962 تزوج من سامية جمال، وهي أطول زواجه “18 عامًا”، ثم ارتبطت بالفنانة صباح لمدة أسبوعين فقط في واحدة من أغرب زيجاتها، حيث تم الزواج والانفصال. .

وفي الختام نكون قد شرحنا لكم سبب وفاة الفنان المصري اللامع رشدي أباظة ، و حياة رشدي أباظة الشخصية ، و عائلة رشدي أباظة ، وتعرفنا على السيرة الذاتية للفنان رشدي أباظة وأصوله وكيف دخل عالم الفن.