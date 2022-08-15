سبب وفاة رندة مرعشلي ، قد انتشر مؤخراً عبر وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي يفيد وفاة الفناة السورية والتي عرفت بأبرز وأشهر الممثلات الدرامية في دولة سوريا ، وقد تحدث العديد من المتابعين بأنها ربما تعتبر رندا مرعشلي من الممثلات المشهورة والتي يفضلها الكثير من الجمهور في الوطن العربي ، ويرجع ذلك تالى بسبب أعمالها المميزة في الدراما السورية ، ومن أشهر تلك الأعمال مسلسل “أواه عليا” ومسلسل أيام الدراسة، تابعوا معنا .

من هي رندة مرعشلي – ويكيبيديا

رندة مرعشلي ممثلة من أصل سوري وجنسية. ولدت ونشأت في مدينة حلب في السابع من حزيران / يونيو 1973. نالت شهادة في الطيران. بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 عندما كانت تشارك في دبلجة الأفلام والرسوم المتحركة، لكن لقاءها مع المخرج علاء الدين قكاش كان آخر خطوة. جودة في مسيرتها الفنية، حيث منحها فرصة خاصة وهي المشاركة في مسلسل حي المزار، وبعد ذلك استمرت الأعمال التي قدمتها.

سيرة رندة مرعشلي

في ضوء الحديث عن الفنانة رندا مرعشلي نقدم لكم أهم المعلومات عن حياتها الشخصية

الاسم الكامل رندا مرعشلي.

تاريخ الميلاد 7 يونيو 1973 م.

مكان الميلاد حلب / سوريا.

الهوية السورية.

الدين والمعتقد المسيحية.

الحالة العائلية متزوج.

الاسم الأول للزوج طارق مرعشلي.

اسم الزوج الثاني نورس عبود.

عدد الأبناء ثلاثة أطفال “هيا مرعشلي، جود عبود، سيلينا عبود”.

المؤهلات الأكاديمية خاصة شهادة من كلية الطيران وتحديداً من قسم الحجوزات.

اللغة الأم العربية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل من 1999 م – حتى 2015.

تاريخ الوفاة توفيت في 21 تشرين الأول 2015.

العمر عند الوفاة 42 سنة.

سبب الوفاة سرطان الثدي.

سبب وفاة رندة مرعشلي

توفيت الفنانة السورية رندة مرعشلي بسرطان الثدي. توفيت في 21 أكتوبر 2015، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي انتشر في أيامها الأخيرة إلى باقي جسدها. ونتيجة لذلك، توفي عن عمر يناهز الثانية والأربعين عامًا.

من هو زوج رندا مراتشلي

زوج رندة مرعشلي هو رجل الأعمال السوري نورس عبود، حيث تزوجته عام 2003 وأنجبت منه طفلين هما جود وسيلين، وقد سبق لها أن تزوجت من الممثل السوري الشهير طارق مرعشلي وأنجبت هيا مرعشلي لكن الزوجين انفصلا لاحقًا لأسباب شخصية لم يشرحاها على حد سواء.

أبناء رندة مرعشلي

أنجبت الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي ثلاثة أبناء هم هيا مرعشلي وسيلينا عبود وجود عبود. قد تُعتبر ابنتها هيا مرعشلي من أبرز الفنانين الناشئين في الدراما السورية، حيث قدمت أفضل الأعمال السورية، واستطاعت إثبات موهبتها الفنية، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة عام 2011. الشروق.

أبرز أعمال الفنانة رندا مرعشلي

هناك العديد من الأعمال التي قدمتها الفنانة السورية رندة مرعشلي، حيث تمتلك العشرات من الأعمال الفنية التي استطاعت من خلالها تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة. ومن أبرز أعمال رندة مرعشلي

سلسلة Summer Snow.

سلسلة حي المزار.

مسلسل طاش ما طاش.

سلسلة سر الكنز.

سلسلة الشتات.

سلسلة عذراء أحلى.

سلسلة باب المقام.

سلسلة قتال المال.

سلسلة نصف القمر.

سلسلة ديزرت حميرة.

سلسلة أيام المدرسة.

سلسلة صرخة الروح.

سلسلة مدرسة الحب.

سبب وفاة رندة مرعشلي ، ويرجع سبب وفاة الفنانة رندة مرعشلي هو اصابتها بسرطان الثدي ، مما توفيت في تاريخ 21 أكتوبر لعام 2015 ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وكانت من الفنانين السورين الذين تميزوا بالدرامة السورية ، حيث انجبت ثلاثة أبناء هم هيا مرعشلي وسيلينا عبود وجود عبود .