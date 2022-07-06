سبب وفاة سعود الدوسري انتشر اسم سعود الدوسري بين كثيرين فِيْ الآونة الأخيرة فِيْما يتعلق بوسائل الإعلام السَعُودِيْة، والإنجازات العديدة للدوسري، لذلك سنتعرف عليه ونناقش سيرته الذاتية، بالإضافة إلى سبب الوفاة. وما هِيْ أهم أعماله الفنية والإعلامية.

من هُو سعود الدوسري

سعود الدوسري صحفِيْ سعودي من مواليد مدينة الدلم بمحافظة الخرج. وهُو أيضا الأخ غير الشقيق لوزير العمل السعودي مفرج الحقباني. سعود الدوسري له العديد من المشاريع الاعلامية الهامة مثل برنامج سمر حتى الليل وبرنامج ليلة الخميس اضافة الى “فنون – جار القمر – ليلقم للفنون” – من الرياض – نقطة تحول – حنين – تستحقون – اسرار. – أهم عشرة – لطمأنة قلبي “. فاز الدوسري بجائزة جوردون كأفضل مذيع عربي عام 2010.

سيرة سعود الدوسري

فِيْما يلي أهم المعلومات التي تخص الصحفِيْ السعودي الراحَلْ سعود الدوسري

الاسم الكامل سعود بن عبدالله بن مصلح الدوسري.

محَلْ الميلاد من مواليد مدينة الدلم بمحافظة الخرج السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد 24 سبتمبر 1968 م

العمر توفِيْ عن عمر يناهز 47 عاماً.

تاريخ الوفاة 7 أغسطس 2015

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

سنوات نشاطه من الثمانينيات حتى وفاته.

سبب وفاة سعود الدوسري

سبب وفاة الصحفِيْ السعودي سعود الدوسري أنه أصيب بنوبة قلبية أودت بحياته على الفور حيث كان يعاني من ضعف عام فِيْ القلب والجدير بالذكر أنه عولج لمدة خمسة عشر عاما.، وانتقل إلى باريس بفرنسا، وتوفِيْ هناك فِيْ السابع من أغسطس 2015 م، ونقل جثمانه إلى المملكة العربية السَعُودِيْة للصلاة فِيْ مسجد الملك خالد بأم الحمام. – دفن الدوسري بمقبرة أم الحمام شمال الرياض.

من هِيْ زوجة سعود الدوسري

الصحفِيْ السعودي الراحَلْ سعود الدوسري لم يتزوج قط ولم يكن له عشيق مرتبط بها فِيْ حياته كَمْا يشاع عند البعض حيث توفِيْ عن عمر يناهز السادسة والأربعين وهُو أعزب. وسئل الدوسري عن سبب امتناعه عن الزواج فقال

برامج سعود الدوسري

وفِيْما يلي أهم وأبرز البرامج التي قدمها الصحفِيْ السعودي سعود الدوسري

برنامج سمر حتى المساء.

برنامج مساء الخميس.

برنامج القمر.

برنامج الحنين.

برنامج ممتع ليلكَمْ.

برنامج حواري من الرياض.

برنامج نقطة التحول.

برنامج التشفِيْر.

برنامج تهنئة.

برنامج العشرة الأوائل.

برنامج لتهدئة قلبي.

لذا؛ وصلنا إلى ختام المقال عن سبب وفاة سعود الدوسري، والذي تعرفنا من خلاله على الصحفِيْ السعودي سعود الدوسري، بالإضافة إلى سيرته الذاتية والبرامج الإعلامية الكبرى التي قدمها، ونقوم أيضا علمت بسبب وفاته.