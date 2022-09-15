سبب وفاة طارق العيدان رئيس نادي التعاون السابق، ضجت منصات التواصل الإجتماعي السعودية صباح يوم الخميس الخامس عشر من شهر سبتمبر حول وفاة طارق العيدان رئيس نادي التعاون، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم، حيث إهتم الكثير من الرياضيين والمواطنين حول سبب وفاة طارق العيدان والذي توفي في منطقة القصيم .

من هو طارق العيدان ويكيبيديا

سعد طارق العيدان أحدى أبرز الشخصيات البارزة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، والذي عمل في مجال الرياضة السعودية، كما وقاد العديد من الأندية والفرق، ويعد رئيس نادي التعاون السابق حيث شهد له الكثير بأنه شخصية قيادية متعاونه قدم العديد من الإنجازات في فترة منصبه، ويعد شخصية طيبة وذات أخلاق عالية، حيث لمع اسم طارق العيدان بعد الإعلان عن وفاته في مساء يوم الأربعاء.

سبب وفاة طارق العيدان

حسب ما ورد من نشطاء التواصل الإجتماعي صباح يوم الخميس عن وفاة طارق العيدان وذلك بعد تعرضه الى حادث سير مؤلم جدا، مساء يم الأربعاء، في مدينة بريدة في منطقة القصيم حيث انتشر هذا الخبر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الكثير، كما وتم تقديم التعاوي والمواساه من قبل وزارة الشباب والرياضة في السعودية، والمواطنين لأهل الفقيد.

تفاصيل وفاة طارق العيدان

حسب ما ورد من قبل أحد المصادر بان تفاصيل وفاة طارق العيدان كانت مؤلمة جدا، بينكا كان طارق العيدان رئيس نادي التعاون السابق يسير في الطريق بعد أذان المغرب على في شارع المياة في القسيم، وأثناء قيامه بقطع الكريق حيث قامت سيارة مسرعة جدا بدهسة مما أدى الى نقله الى المشفى على الفر، وبعد لحظات قليلة جدا من الحادث تم الإعلان عن وفاة طارق العيدان.

أعلنت وسائل الإعلام السعودية في الساعات الاخيرة وفاة طارق العيدان رئيس نادي التعاون السابق وذلك بسبب تعرضه الى حادث سير مؤلم في مساء يوم الأربعاء أدى إلى وفاته على الفور، كما وتم منعه من قبل نادي التعاون السعودي وفاة طارق العيدان