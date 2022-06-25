سبب وفاة عبدالله الخزيم

قدم سبب وفاة عبد الله الخزيم، أحد أشهر الفنانين فِيْ الخليج العربي، للسينما العربية العديد من الأعمال الفنية التي نال من خلالها شهرة كبيرة فِيْ الوطن العربي، على الرغم من السنوات التي مرت على وفاته، إلا أن لا يزال جمهُوره وأتباعه يتذكرون أعماله الفنية الناجحة، ومن خلاله سنكتشف علي وعمره الحقيقي وسبب وفاته وأصله والقبيلة التي ينتمي إليها وأعماله الفنية.

من هُو عبد الله الخزيم –

عبد الله الخزيم ممثل سعودي الجنسية، ولد فِيْ مدينة القصيم السَعُودِيْة فِيْ العقد السادس من حياته. بدأ حياته الفنية على خشبة المسرح عام 1997 م. قام ببطولة العديد من المشاريع التلفزيونية الدرامية والكوميدية، بما فِيْ ذلك مسلسل طاش ما طاش، كَمْا لعب دور البطولة فِيْ مسلسل طاش ما طاش. زمن المجد، حيث لعب دور شخصيتين، الأولى باسم علي، صاحب متجر أتارا، والدور الثاني كتاجر حصان وجمال. جاء دوره فِيْ هذا المسلسل بعد أن توقف عن اللعب لفترة طويلة، وتوفِيْ عام 2006 م بعد أن قدم أكثر من عمل فني فِيْ السينما العربية.

سيرة عبدالله الخزيم

عبد الله الخزيم من أشهر الممثلين فِيْ الخليج العربي ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل عبدالله الخزيم.

مكان الميلاد ولد فِيْ القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة الرياض عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

العرق عربي

الأصل تعود جذوره إلى المملكة العربية السَعُودِيْة.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة.

المهنة ممثل.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

عدد الاطفال غير معروف.

سنوات نشاطه بدأ مشواره الفني عام 1997 م. حتى عام 2006 م

كَمْ عمر عبد الله الخزيم

يقدر أن الفنان عبدالله الخزيم فِيْ العقد السادس من عمره، ولد ونشأ وترعرع فِيْ منطقة القصيم السَعُودِيْة، ودرس فِيْ مدارسها أعماله، وخاصة أدواره الكوميدية.

سبب وفاة عبد الله الخزيم

توفِيْ الفنان عبدالله الخزيم متأثرا بمشكلة صحية مفاجئة أصابته أثناء تصوير فِيْلم “تائب منازل” مع الفنانة فاطمة الحوسني وفهد العمر وآخرين. ثم نُقل إلى مستشفى الشميسي بالعاصمة الرياض لتلقي العلاج فِيْ 4 سبتمبر 2006، ومع وفاته فقد الفن الخليجي مكانة فنية بارزة وعرض العديد من الأعمال فِيْ السينما العربية.

عبدالله الخزيم هل يعود

تعود أصول عبد الله الخزيم إلى المملكة العربية السَعُودِيْة بالنسبة لجدهم الأكبر ناصر بن خزيم بن سعد بن مسعود. هناك العديد من الفروع، لكنها لا تنتمي إلى بعضها البعض، ومن هذه العائلات خريم الخرج والعجمان والسبعان، وكل قبيلة تهتم بشؤونها ولا علاقة لها بالقبائل الأخرى.

سيرة عبدالله الخزيم

قدم عبد الله الخزيم العديد من الأعمال التمثيلية فِيْ السينما الخليجية، ومن هذه الأعمال ذات طبيعة كوميدية ومن أشهر أعماله الفنية

مسلسل تعب وعساف عام 1997 م.

مسلسل “زمان المجد” 1998 م.

البعض منا سلسلة 2000 م.

سلسلة شؤون الأسرة الجزء الثاني 2002 م.

فِيْلم حنين 2005 م

مسلسل أبطال الحروف 2004 م

مسلسل ابو العصافِيْر 2003 م

سلسلة بيوت المؤسفة عام 2006 م.

آخر سلسلة لغروب الشمس عام 2005 م.

بهذا نكون قد أكَمْلنا هذا المقال الذي عنوانه سبب وفاة عبد الله الخزيم، حيث تناولنا معلومات عن عبد الله الخزيم، عمره الحقيقي، سبب وفاته، أصله إلى أي عشيرة ينتمي إليها. واهم اعماله الفنية.