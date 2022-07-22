سبب وفاة عبدالله السيد، في الساعات الأخيرة تم الاعلام من قبل وسائل الإعلام السورية في صباح يوم الجمعة وفاة النحات عبدالله السيد والذي يعد من أبرز وأشهر النحاتين في الوطن العربي، كما وانتشر هذا الخبر بشكل كبير عبر السوشل ميديا، مما كثرت التساؤلات حول سبب وفاة عبدالله السيد.

من هو عبدالله السيد ويكيبيديا

يعد عبدالله السيد شخصية سورية الأصل عاش في دمشق وهو من مواليد 1941،عمل في دراسة تخصص الفن في إحدى جامعات سوريا، ويعد من أكبر الفنانين النحاتين في الوطن العربي، كما ولعبد الله السيد العيد من الأعمال الفنية الرائعة والتي وضعت في أبرز المعارض الفنية العالمية، وذلك لما يوجد بها مدى جمال عالي وراقي يجسد جمال والثقافة السورية

وفاة عبدالله السيد

في الآونة الأخيرة من صباح يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر يوليو ضجت منصات التواصل الإجتماعي السورية حول وفاة الفيلسوف عبدالله السيد على عمر يناهو ستة وثمانين عاما،كما يعرف عن عبد الله السيد أنه شخصية قدمت العديد من الرسومات الفنية الرائعة، وهو صاحب نحت تمثال صلاح الدين الأيوبي في دمشق، مما قدم التعازي والمواساة لأهل الفقيد

سبب وفاة عبدالله السيد

بعد الإعلان عن وفاة عبدالله السيد زادت الكثير من التساؤلات من محبين الفنان عبدالله السيد حول سبب وفاة عبدالله السيد والذي برز اسمه في العديد من الصحف الكبيرة عبر الانترنت، اذا انه في الفترة الأخيرة تعرض الى وعكة صحية شديدة ادى الى نقله الى المشفى لتلقي العلاج ولكن لم يتحمل المرض، حتى تم الإعلان عن وفاته في صباح يوم الجمعة

تصدر اسم الفيلسوف عبدالله السيد محركات البحث في الساعات الأخيرة وذلك بعد الإعلان عن وفاة عبدالله السيد النحات السوري بعد تعرضه الى وعكة صحية ألمت به وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيد