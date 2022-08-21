سبب وفاة عبدالمقصود خوجة رجل الأعمال والأدب ، لقد أثار انتشار خبر وفاة أحد الشخصيات المعروفة الأدبية ، والذي أثار ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي والصحف الاعلامية للتعرف على حقيقة وسبب سبب وفاة الشخصية الأدبية لرجل الاعمال عبدالمقصود خوجة ، وأخذ ذلك الخبر ضجة في الشوارع داخل المملكة العربية السعودية بحثاً عن أهم المعلومات الشخصية التي تتعلق بعبدالمقصود خوجة رجل الأعمال والأدب ، تابعوا معنا .

من هو عبد المقصود خوجة – ويكيبيديا

عبدالمقصود خوجة كاتب ورجل أعمال سعودي من مواليد مكة عام 1936. يعتبر من أشهر الشخصيات الأدبية في المملكة. هو مؤسس أكبر وأول منتدى ثقافي في المملكة العربية السعودية. حكومة مهمة مما جعله أبرز رجل أعمال في السعودية.

سيرة عبد المقصود خوجة

تتضمن سيرة الكاتب عبدالمقصود خوجة ما يلي

الاسم الكامل عبد المقصود محمد سعيد خوجة

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1936 م.

مكان الميلاد ولد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة كاتب ورجل أعمال.

تاريخ الوفاة السبت 22 محرم 1444 الموافق 20 أغسطس 2022 م.

مكان الوفاة الولايات المتحدة الامريكية.

العمر وقت الوفاة 86 سنة.

سبب وفاة عبدالمقصود خوجة

توفي الكاتب عبد المقصود خوجة متأثرا بأزمة صحية حادة، حيث توفي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 20 أغسطس 2022. وانتشر الخبر على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت ونعته شخصيات كثيرة ودعت من أجله. وهو من الشخصيات السعودية التي برزت في المجال الأدبي والثقافي.

ابرز مواقف عبدالمقصود خوجة

تقلد الكاتب عبد المقصود خوجة خلال حياته عددًا من المناصب المهمة، وسنذكر بعضها من خلال النقاط التالية

كان مندوباً في الديوان الملكي السعودي لدى الهيئة السعودية في بيروت.

شغل منصب مندوب في المكتب الصحفي للسفارة السعودية في بيروت.

شغل منصب مدير المكتب الخاص بالإدارة العامة للإذاعة والصحافة والنشر في مدينة جدة.

شغل منصب مدير الإدارة العامة للصحافة والإذاعة والنشر بمدينة جدة.

وفاة عبد المقصود خوجة على تويتر

بعد انتشار نبأ وفاة الكاتب السعودي عبدالمقصود خوجة بالولايات المتحدة الأمريكية، نعى مستخدمو الإنترنت والشخصيات الفقيد عبر حساباتهم الشخصية، مذكرين الأفراد بأهم أعماله الأدبية والثقافية وأهم أعماله. دوره في تنمية وتطوير الجانب الأدبي في المملكة العربية السعودية. تويتر “”.

سبب وفاة عبدالمقصود خوجة رجل الأعمال والأدب ، لقد أثار حزن العديد من الأفراد المهتمين بشخصية رجل الأعمال والاديب عبد المقصود حوجه ، والذي وافته المنية في الولايات المتحدة الامريكية ، وتعرفنا على أهم أعماله الأدبية والثقافية ، ومناصبه خلال حياته.