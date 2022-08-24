سبب وفاة عبد الحق الخيام المدير السابق لمكتب الأبحاث القضائية بالمغرب ، انتشر خبر وفاة عبد الحق الخيام مدير البسيج السابق حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن وفاته وهو مدير المكتب المركزي لأبحاث القضائية سابقا وتم إعلان خبر وفاته صباح يوم الثلاثاء 23 من شهر أغسطس لعام 2022، وتم نعي عبد الحق الخيام من قبل وسائل الإعلام عبر الإنترنت، ويستفسر الكثير من متابعين عن من هو عبد الحق الخيام وأبرز المعلومات عنه حقيقة وفاته.

من هو عبد الحق الخيام ويكيبيديا

المدير السابق للمكتبة المركزي الأبحاث القضائية هو عبد الحق الخيام تعصبت تلك المكانة ما بين عام 2015 إلى 2020 وهو ينتمي إلى الجنسية المغربية وحصل على العديد من المناصب الإدارية الهامة خلال حياته المهنية وتخرج من المعهد الملكي للشرطة وقدم الكثير من الخدمات حتى أن حصل إلى الترقية لمنصب مدير المركز للأبحاث القضائية في جمهورية المغرب.

عبد الحق الخيام السيرة الذاتية

عبد الحق الخيام من أبرز الشخصيات السياسية في جمهورية المغرب العربية وله سيرة شخصية تمثل على النحو التالي:

الاسم: عبد الحق الخيام.

عبد الحق الخيام. الميلاد: من مواليد 1958.

من مواليد 1958. العمر: يبلغ من العمر 64 عاماً.

يبلغ من العمر 64 عاماً. مكان الولادة: الدار البيضاء بالمغرب.

الدار البيضاء بالمغرب. الوفاة: توفي يوم الثلاثاء في 23 أغسطس 2022.

توفي يوم الثلاثاء في 23 أغسطس 2022. الجنسية: يحمل الجنسية المغربية.

يحمل الجنسية المغربية. الديانة: يعتنق الديانة الإسلامية.

يعتنق الديانة الإسلامية. المؤهل العلمي: تخرج من المعهد الملكي للشرطة.

تخرج من المعهد الملكي للشرطة. المهنة: رجل مخابرات.

رجل مخابرات. المنصب: المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية 2015 _2020.

حقيقة وفاة عبد الحق الخيام

انتشر خبر وفاة مدير مركز الأبحاث القضائية السابق عبد الحق الخيام حيث كان يعاني من مرض وتمت وفاته اليوم الثلاثاء 23 من شهر أغسطس لعام 2022 وسيتم الصلاة على جثمان عبد الحق الخيام بحضور مسؤولين وعدد من الشخصيات في جمهورية المغرب العربية.

وفاة عبد الحق الخيام المدير السابق لمكتب الأبحاث القضائية بالمغرب تويتر

تم تناقل الخبر من قبل الجهات الرسمية وخاصة عبر منصة تويتر عن وفاة عبد الحق الخيام المدير السابق للأبحاث القضائية ونهى الكثير من المستخدمين عبر مناصرة تويتر الفقيد عبد الحق الخيام ويمكن الاطلاع على التعازي عبر مؤسسة تويتر من هنا.

كان لعبد الحق الخيام الكثير من الإنجازات في حياته المهنية والعملية حيث إنها تخرج من المعهد الملكي للشرطة وتولى الكثير من المناصب حتى أن حصل على مدير مكتب المركزي وشغل بالكثير من الوظائف القضائية في الدار البيضاء بجمهورية المغرب