سبب وفاة عبد الرحمن مهداوي، عبد الرحمن مهداوي هو مدرب الجزائر السابق وقد درب في عده أنديه بالإضافة إلى المنتخب الجزائري، حتى أن جاء خبر من قبل التلفزيون الجزائري اليوم حول وفاة المدرب الشهير عبد الرحمن مهداوي بعد سنوات من العطاء والخبرة، فيعتبر المدرب عبد الرحمن مهداوي من أبرز المدربين ذات الخبرة الرياضية.

من هو عبد الرحمن مهداوي ويكيبيديا

عبد الرحمن مهداوي هو الجزائري الجنسية ولد في الجزائر بتاريخ 7 أكتوبر لعام 1949، ويبلغ من العمر 73 عاما وجنسيته الجزائرية منذ ولادته وينتمي إلى الدين الإسلامي وهو متزوج وعرف بأخلاقه الرياضية التي جعلته من أبرز الشخصيات المحبوبة في جمهورية الجزائر، وقد عمل في عدة منتخبات وطنية والجزائرية وعربية ومن تلك الأندية مولودية الجزائر، وداد تلمسان ونصر حسين واتحاد الحراش ومولداها بجاية وأنديه الأنصار بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

عبد الرحمن مهداوي السيرة الذاتية

عرف عبد الرحمن مهداوي بأخلاقه الرياضية والمهنية واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: عبد الرحمن مهداوي.

عبد الرحمن مهداوي. الميلاد: ٧ أكتوبر تشرين أول عام ١٩٤٩.

٧ أكتوبر تشرين أول عام ١٩٤٩. مكان الميلاد: الجزائر.

الجزائر. العمر: ٧٣ عاماً.

٧٣ عاماً. الجنسية: الجزائرية.

الجزائرية. الديانة: مسلم.

مسلم. الحياة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. تاريخ الوفاة: ١٣ سبتمبر أيلول 2022.

١٣ سبتمبر أيلول 2022. سبب الوفاة: بعد صراع طويل مع المرض.

بعد صراع طويل مع المرض. المهنة: مدرب سابق للمنتخب الجزائري وعدد من الأندية الجزائرية والعربية.

حقيقة وفاة عبد الرحمن مهداوي

توفي عبد الرحمن مهداوي اليوم الثلاثاء وهو مدرب الجزائر فدرب في منتخب الجزائر لكرة القدم، حيث انتقل إلى رحمه ربه عن عمر يناهز 72 عام بعد صراع طويل مع المرض، وعرف في مسيرته المهنية وتدريبه لمنتخبات الجزائر امتدت خبرته بين عامي 1992 حتى عام 1993 بمساعده المدرب مزيان، ودرب في المنتخب العسكري وتم نابعة من قبل وزير الشباب والرياضة الجزائر عبد الرزاق سباق ، حيث غرد وزير الشباب والرياضة حول وفاة الرياضي عبد الرحمن مهداوي قائلا:

“بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وبحزن عميق، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذنه تَعالى عبد الرحمن مهداوي الناخب الوطني السابق لكرة القدم، أكرم الله مثواه وطيب ثراه”

توفي الرياضي الجزائري ومدرب منتخبات الجزائر عبد الرحمن مهداوي اليوم بعد صراع طويل مع المرض فتم نعيه بشكل رسمي من قبل اتحاد الأندية الرياضية في جمهورية الجزائر.