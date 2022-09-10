سبب وفاة عبير عيسى الفنانة الاردنية

سبب وفاة الفنانة الأردنية عبير عيسى. الفنانة الأردنية عبير عيسى، من الفنانات المتميزات في المملكة الأردنية الهاشمية والخليج العربي. كما تميزت بمشاركتها المتميزة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية. كما اشتهرت بأداء الأدوار البدوية أيضًا. كما انتقل إلى عبير عيسى وسيرتها الذاتية، حيث سنناقش حقيقة وفاتها، ونذكر أبرز أعمالها.

من هي عبير عيسى – ويكيبيديا

عبير عيسى فنانة وممثلة أردنية، اشتهرت بسندريلا الشاشة الأردنية. ولدت في عاصمة المملكة الأردنية “عمان” عام 1961 م. هي ابنة لأب أردني وأم فلسطينية. بدأت مسيرتها الفنية عام 1977، واشتهرت بمشاركتها الكبيرة في المسلسلات التليفزيونية. البدوي، بالإضافة إلى مشاركتها في السينما والدراما الخليجية أيضًا، وأرادت ترك التمثيل ودراسة القانون والقضاء، لكن نجاحاتها المتكررة في التمثيل حالت دون ذلك.

سيرة عبير عيسى

وتمثلت سيرة الفنانة عبير عيسى بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل عبير عيسى يوسف حجاري.

اسم التقنية عبير عيسى.

تاريخ الميلاد 25 أبريل 1961 م.

العمر الحالي 61 سنة.

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية أردني الجنسية.

الاسم المستعار سندريلا الشاشة الأردنية.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

بنين بنت واحدة، مونيا قديس.

المهنة ممثلة تلفزيونية وسينمائية.

أبرز أدوارها النجاح في “حارة أبو عوض”، الآنسة وردة في “العلم نور”.

سنوات النشاط منذ 1977 – حتى الآن.

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سبب وفاة عبير عيسى

خبر وفاة عبير عيسى غير صحيح على الإطلاق، إذ تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الفنانة عبير عيسى نتيجة إضرابها عن الطعام بعد اعتقالها وسجنها في أحد سجون المملكة الأردنية، ولكن بعد ذلك. بالبحث والتحقق، تبين أن هذا الخبر لم يكن صحيحًا أبدًا. وهي مجرد إشاعات، وتم التأكيد على وجود الفنانة عبير عيسى في إحدى ضواحي الأردن، حيث تستعد لمسرحية.

كم عدد الازواج لدى عبير عيسى

الفنانة عبير عيسى تزوجت مرتين، حيث دخلت الحياة الزوجية في سن مبكرة جدا، فتزوجت من شاب لم يعلن عن هويته. تنحصر شخصيتها في تربية وتعليم طفلها حتى زوجته عام 2014، وبعد ذلك قررت العودة إلى حياتها الزوجية، فتزوجت بعد 20 عاما من انفصالها عن زوجها الأول، ولم تعلن عن هوية زوجها الثاني. الزوج سواء.

أبرز أعمال الفنانة عبير عيسى

قدمت الفنانة عبير عيسى العديد من الأعمال سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح، وحققت العديد من النجاحات، ومن أبرز أعمالها ما يلي

على التلفاز

سلسلة كبد المهاجرين.

سلسلة المشرف.

سلسلة بطاقات الأسعار.

مسلسل دياب حباب الريح.

مسلسل نشيمات من الصحراء.

مسلسل كرم العلالي.

سلسلة لعبة الانتقام.

مسلسل “بلاقي عندك عمل”.

مسلسل جلود الصحراوي.

مسلسل الخوابي.

سلسلة مسار الشجاعة.

سلسلة الصبر.

المسلسل شيء من الماضي.

سلسلة لعنة الكرمة.

سلسلة نوف.

مسلسل العقوبة والعفرة.

سلسلة الضوء الأسود.

سلسلة احتيالية.

سلسلة النية.

مسلسل “وعد الغريب”.

سلسلة الأحمر المسيل للدموع.

مسلسل حنايا الغيث.

سلسلة رود المزن.

سلسلة أبناء القلعة.

سلسلة اخوة الدم.

في السينما

فيلم بوابة السماء.

فيلم يريد السقوط.

فيلم مسعور.

في المسرح

يلعب هاملت بعد فترة.

العب الآن أنا أفهمك.

طلبت مسرحية البلاد من شعبها.

مسرحية جماعية عن غير قصد.

مسرحية اختيار حواء.

مسرحية انا جفرا فلسطين.

مسرحية عروس بنت السلطان.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على عبير عيسى وسيرتها الذاتية، وتطرقنا أيضًا إلى حقيقة سبب وفاة الفنانة الأردنية عبير عيسى، إضافة إلى ذكر عدد من زواجها، وأبرز أعمالها خلال مسيرتها الفنية.