سبب وفاة علوي الصافِيْ الكاتب والصحفِيْ السعودي

سبب وفاة الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ انتشر فِيْ صباح يوم الأحد 26 يونيو 2022 م خبر وفاة الكاتب السعودي علوي صادق، فنستكشف من خلاله من هُو علوي صادق، بصرف النظر عن سبب وفاته. ، كَمْا سنتعرف على أهم أعماله الأدبية، ومناصبها الإدارية جالسة على عرشها.

من هُو علوي الصافِيْ

علوي بن طه الصافِيْ كاتب وكاتب سعودي كبير، ولد فِيْ مدينة صبيا بالمملكة العربية السَعُودِيْة عام 1994 م، ونشأ فِيْ مدينة جازان. كَمْا تخرج فِيْ كلية الحقوق من جامعة فِيْ بيروت بلبنان، ثم حصل على إجازة فِيْ التربية، وفِيْ دولة الجزائر عمل الكاتب الكبير علوي الصافِيْ فِيْ العديد من المناصب الإدارية والأدبية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، باستثناء الكتب المختلفة.

السيرة الذاتية علوي الصافِيْ

ومن أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالكاتب السعودي علوي الصافِيْ ما يلي

الاسم الكامل علوي بن طه الصافِيْ.

اسم الأب طه الصافِيْ.

تاريخ الميلاد من عام 1944 م

مكان الميلاد صبيا – المملكة العربية السَعُودِيْة.

الاقامة جازان.

الجنسية السَعُودِيْة.

المهنة كاتب روائي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوج غير معروف.

الأطفال عددهم غير معروف.

دين الاسلام.

اللغة الأم العربية.

تاريخ الوفاة ستة وعشرون يونيو 2022 م.

سن الوفاة ٧٨ سنة.

سبب وفاة الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ

سبب وفاة الكاتب السعودي علوي الصافِيْ هُو معاناته من المرض لسنوات طويلة، فانتشر صباح الأحد 26 يونيو 2022 م نبأ وفاة الكاتب السعودي الشهِيْر علوي الصافِيْ صافِيْ فِيْ سن الثامنة والسبعين، وهِيْ حَقيْقَة أحزنت الكثير من أبناء المملكة العربية السَعُودِيْة. ونشرت السَعُودِيْة والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التغريدات والمشاركات حدادا على وفاته، حيث قضى الكاتب السعودي الشهِيْر سنوات طويلة من العمل المتفاني فِيْ الكتابة والأدب والإدارة.

مشاركات علوي الصافِيْ

ومن أهم مواقف الكاتب السعودي الشهِيْر علوي الصافِيْ ما يلي

عاملة اجتماعية فِيْ الهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رئيس قسم الصحافة العربية فِيْ المديرية العامة.

رئيس دائرة المطبوعات والنشر.

رئيس القسم القانوني بالإدارة العامة للمطبوعات.

سكرتير الإعلام لوزير الإعلام محمد عبده يماني.

مدير عام دار الفِيْصل الثقافِيْة.

رئيس تحرير مجلة الفِيْصل.

له العديد من الأعمال العامة والثقافِيْة فِيْ دار الصافِيْ.

مؤلفات علوي الصافِيْ

من أهم كتابات الكاتب السعودي الشهِيْر علوي الصافِيْ ما يلي من سطورك

منظر داخلي.

الرزق يا عالم الرزق.

الطائرة التي تمت مصادرتها.

يا زمن المعجزات.

لا تحزن قلبي.

امرأة تتحدث إلى ثعبان.

السمك والبحر.

سلسلة قصص عربية.

سلسلة قصص الحيوانات والطيور.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال عن سبب وفاة الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ التقينا من خلاله بالكاتب السعودي الكبير علوي الصافِيْ.