سبب وفاة على عبد الخالق.. من هو المخرج على عبد الخالق ، أعلنت أسرة المخرج المصري الكبير علي عبد الخالق وفاته،الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2022م، عن عمر يناهز 78 عاما، أصيب على عبد الخالق بمرض، وكتب ابن أخيه أحمد عبد الخالق على صفحته على فيسبوك ” توفي عمي الأستاذ علي عبد الخالق رحمه الله وهو يقاتل وحش السرطان القاتل”، فقط توفي المخرج القدير علي عبد الخالق بمصارعته مع مرض السرطان.

سبب وفاة على عبد الخالق

كان علي عبد الخالق قد أعلن عن إصابته بالسرطان في يوليو الماضي وطلب العلاج على نفقة الدولة، فأصدرت الدولة النفقة لعلاجه ولكن المرض قد سيطر عليه فتوفي بصراعه مع المرض، ولد علي عبد الخالق في التاسع من يونيو عام 1944 وتخرج في المعهد العالي للسينما ثم عمل مساعد مخرج قبل أن يقدم عددًا من الأفلام الوثائقية الحربية ثم انتقل إلى الأفلام الروائية.

أعمال المخرج علي عبد الخالق

سجل المخرج المصري الكبير العديد من شهادات الخبرة في إنتاج الأفلام السينمائية الحربية وغيرها الكثير من الأفلام التي كان لها ظهور بارز في الآونة الأخيرة، و قام بإخراج فيلم كبير والذي خلد إحدى بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف ضد الجيش الاسرائيلي، كما قدم ثلاثة أفلام من ملفات المخابرات المصرية عام 1985 (إعدام ميت) و 1987 (بر خيانة) و 1999 (الكافر)، كما قدم فيلم الحرب (يوم الكرامة).

سبب وفاة على عبد الخالق

وذكرت الصحف في يوم الجمعة في الثاني من شهر سبتمبر أن المخرج الكبير علي عبد الخالق رحل بعد أن قدم على مدار مسيرته الفنية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي العديد من الأعمال السينمائية المهمة، التي بدأ بها فيلم “أغنية في الممر” ثم الأفلام العديدة التي قدمها للشاشة المصرية وخاصة الأفلام الحربية.

قام علي عبد الخالق بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية التي خلدت ذكراه في تاريخ الفن والفنانين، حيث كان علي عبد الخالق رمزًا من رموز الإنتاج الفني والإخراج الجميل الذي كان قد انتشر بشكل كبير في مصر والعالم العربي.