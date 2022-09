سبب وفاة علي عبدالخالق المخرج المصري ، تصدر محط انظار الجميع داخل الوطن العربي وخاصة الوسط الفني المصري عبر القنوات الاخبارية والاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي انتشار خبر وفاة علي عبدالخالق احد أبرز الشخصيات المصرية والتي عملت في مجال التمثيل وعرف من المخرجين أصجاب الخبرة العالية في التمثيل ، قدم على انتاج العديد من الأفلام والتي حظيت بملايين المشاهدات والمتابعين داخل الوطن العربي ، تابعوا معنا .

من هو علي عبدالخالق

علي عبد الخالق مخرج أفلام مصري الجنسية، ولد عام 1944 في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كان أول عمل حقيقي له في عام 1972 مع فيلم A Song on the Corridor، وبعد ذلك تمكن من إخراج مجموعة من الأفلام الناجحة بمشاركة كبار الفنانين والممثلين. تخرج علي عبد الخالق من المعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه عمل مساعد مخرج في إخراج الأفلام الوثائقية. تم الإعلان عن وفاته فجأة خلال الساعات الماضية.

سيرة علي عبد الخالق

تتضمن سيرة المخرج علي عبد الخالق المعلومات التالية

الاسم الكامل علي عبد الخالق.

مولود 9 يونيو 1944.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة جمهورية مصر العربية.

تاريخ الوفاة 2 سبتمبر 2022.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

ألما ماتر المعهد العالي للسينما.

المهنة مدير.

سنوات النشاط بدأ من عام 1972 م حتى 2022 م.

سبب وفاة علي عبد الخالق

توفي علي عبد الخالق بعد صراعه مع مرض السرطان، في 2 سبتمبر 2022، عن عمر يناهز 78 عامًا. قدم خلال حياته العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة. أخرج مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي ظلت ناجحة حتى الوقت الحاضر بالتعاون مع نجوم الفن العربي. كان له دور كبير في كتابة الأعمال الدرامية، حيث شارك في كتابة فيلم Four on Official Mission والذي حقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت.

كم عمر علي عبد الخالق

توفي علي عبد الخالق عن عمر يناهز 78 عامًا، رغم أنه ولد في 9 يونيو 1944 بالعاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية. من الأفلام الناجحة الكبيرة تركت أثرا كبيرا بعد إعلان وفاته أمس.

أهم أعمال علي عبد الخالق

أخرج علي عبد الخالق العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة منذ بداية مسيرته الإخراجية، ودخل في كتابة المسلسلات والأفلام، وكانت بدايته في إخراج الأفلام عام 1972، وسنذكر أهم أعماله الفنية من خلال العناوين التالية

الإخراج السينمائي

ومن أنجح الأفلام ما يلي

أغنية فيلم على الممر.

فيلم بيت بلا حنان.

فيلم Roadless Traveller.

فيلم حب عذاب.

فيلم الحب وحده لا يكفي.

فيلم الشياطين.

فيلم فقدت حبي هناك.

فيلم يسرقون حياتي.

فيلم عار.

فيلم السادة الرشوة.

فيلم بنات الشيطان.

فيلم الكاف.

سلسلة الإخراج

ومن أهم مسلسلاته ما يلي

مسلسل بعد الخسارة.

نجوم المسلسل الجماهير.

مسلسل أطفال عزام.

أصحاب الرتب العالية.

أحلامنا الحلوة.

سلسلة البوابة الثانية.

تأليف

شارك في تأليف العديد من الأعمال التالية

لقد فقدت حبي هناك

السادة الرشوة.

إنهم يسرقون حياتي.

أربعة في مهمة رسمية.

سبب وفاة علي عبدالخالق المخرج المصري ، هو من ابرز الشخصيات العاملة في مجال الفن والتمثيل ، حظية بشرة واسعة نتيجة العديد من الاعمال الفنية الناجحة والمميزة ، ويرجع الى سبب غنتقاله الى رحمة الله هو صراعه مع المرض ” مرض السرطان ” عفانا الله واياكم .