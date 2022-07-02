سبب وفاة غانم الحمادي الفنان الكويتي

سبب وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي، الذي انتشر خبر وفاته أمس، أثار ضجة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن غانم الحمادي من الوجوه الشابة التي لها شهرة كبيرة فِيْ دولة الكويت. عن سبب وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي كَمْا نتعرف عليه كَمْا نتعرف عليه

من هُو غانم الحمادي –

غانم الحمادي فنان شعبي كويتي الأصل والجنسية. ولد ونشأ فِيْ الكويت. ولد عام 1986 م. وبدأ مشواره الفني بالمشاركة فِيْ التشكيلات الفنية التي تظهر فِيْ الأعراس والمناسبات، وربما يعتبر من أهم أعضاء المجموعة الفنية الأصلية التي تعتبر من أهم الفرق فِيْ الكويت التي تعمل على إحياء مجموعة متنوعة من حفلات موسيقية.

سيرة غانم الحمادي

فِيْ إطار الحديث عن المطرب الشعبي غانم الحمادي نقدم لكَمْ أهم المعلومات عنه

الاسم الكامل غانم الحمادي.

مكان الميلاد الكويت.

تاريخ الميلاد سنة 1986 م.

العمر ستة وثلاثون سنة.

الجنسية الجنسية الكويتية.

الديانة مسلم.

تاريخ الوفاة 1 يونيو 2022.

المهنة مطرب شعبي.

سبب وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي …

توفِيْ الفنان الكويتي غانم الحمادي فِيْ حادث سير مروّع، حيث أكدت بعض المصادر الإعلامية الكويتية وفاة الفنان إثر انقلاب سيارته فِيْ منطقة أم الهِيْمان بشارع الملك فهد بن عبد العزيز أثناء عودته إلى منزله. منزله حيث انفجرت سيارته وتوفِيْ على الفور ودفن جثته فِيْ مقبرة الصليبيخات بمدينة الكويت.

كَمْ عمر غانم الحمادي

الفنانة الكويتية غانم الحمادي عمرها ستة وثلاثون عاما. ولد عام 1986 وتوفِيْ يوم الجمعة 1 يوليو 2022 إثر حادث سيارة مروع أدى إلى وفاته على الفور. يعتبر من أبرز المطربين الشعبيين فِيْ الكويت حيث شارك دائما فِيْ الحفلات الشعبية.

نشطاء ينعون الفنان غانم الحمادي

نعى العديد من النشطاء الفنان غانم الحمادي، وأعربوا عن حزنهم العميق على نبأ وفاته التي صدمت الكثيرين، خاصة وأن الفنان معروف بشخصيته المحبة والقريبة من الناس وحزن وفاته الكثيرين. خاصة أنه وافته المنية فِيْ ربيع شبابه ومن أبرز النشطاء الذين حزنوا على الفنان غانم الحمادي

استكَمْالاً لمقالنا، تعرفنا على الفنان الكويتي غانم الحمادي وتعرفنا على سبب وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي، بالإضافة إلى التعرف على سيرته الذاتية وكَمْ عمره.