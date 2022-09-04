سبب وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمشجعين لكرة القدم داخل الوطن العربي اسم اللاعب غانك مبارك والذي يعد من اللاعبين الذين تميزوا بالمهارات العالية في كرة القدم من المراوغة ، والذي يعد من اللاعبين القدماء في ذلك المجال ، وهو يبلغ من العمر 59 عام ، ويرجع تصدر اسمه لمحركات البحث الى انتشار خبر وفاته في يوم 3/سبتمبر / 2022 ، تابعوا معنا .

من هو غانم مبارك – ويكيبيديا

غانم مبارك لاعب كرة قدم إماراتي الأصل والجنسية. كما أنه من أشهر وأبرز لاعبي نادي النصر، ذلك النادي الذي حقق إنجازات ونجاحات رياضية متعددة. من أهم وأبرز ملامح غانم مبارك ذكائه الرياضي الكبير ومهاراته الرياضية المتعددة. الجدير بالذكر أن غانم مبارك حرص الجميع على تطوير مهاراته الرياضية، مما جعل اسمه أشهر اسم رياضي في الإمارات العربية المتحدة.

سيرة غانم مبارك

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بغانم مبارك في الأسطر التالية

الاسم الكامل غانم مبارك.

الإسم المستعار غانم مبارك.

اللقب غير معروف.

تاريخ الميلاد في 3 سبتمبر 1963 م.

مكان الميلاد إحدى الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإقامة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية إماراتي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

جنسية الزوجة إماراتي.

عدد الاطفال غير معروف.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة رياضي ولاعب كرة قدم.

اللغة الأم العربية – اللهجة الإماراتية.

لغات أخرى الإنجليزية.

سبب وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر …

لم يتم الإعلان بعد عن سبب وفاة لاعب كرة القدم غانم مبارك. وأعلن عن وفاته يوم السبت 3 أغسطس 2022 عن عمر يناهز 66 عامًا. ونعى الرياضي خالد إسماعيل وفاته عبر منصة تويتر قائلاً

تشييع جنازة غانم مبارك

كان موعد تشييع جنازة غانم مبارك ظهر اليوم السبت 3 أغسطس 2022 في مقبرة القصيص حيث حرص العديد من نجوم الرياضة على حضور الجنازة أبرزهم ناجي جلال وعوض مبارك وسالم ربيع بو سماح وأحمد خورشيد. وسالم ربيع بن سرور وناقي غلوم.

سبب وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر ، يعتبر اللاعب القديم غانم مبارك من ابرز اللاعبين الذي لعبوا داخل نادي النصر السعودي من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، عرف من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والمتعددة في كرة القدم ، وما زال لم يتم تحديد السبب الدقيق وراء وفاة اللاعب غانم مبارك .