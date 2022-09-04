سبب وفاة فتح الله المغاري الفنان المغربي، فتح الله المغاري هو من الشخصيات الذي اشتهر بعزة النفس والمعروف في الوطن العربي فقد جاء خبر وفاته اليوم الأحد وهذا ما سبب تساؤل الناس عنه ويعتبر فتح الله المغاري من أهم الشخصيات المغربية وعمل في مجال الطرب والغناء وفي أواخر حياته عمل كاتب أغاني.

من هو فتح الله المغاري ويكيبيديا

فتح الله المغاري هو مطرب وملحن غنائي وكاتب مغربي يحمل الجنسية المغربية ويعتبر من أهم رواد الأغاني في دولة المغرب عرف في العالم العربي وله عدد من الأغاني القديمة، وسيرته ما تزال خالدة حتى وقتنا الحالي ويسمعها أبناؤنا في كافة الأجيال وولد الفنان في المغرب ويعيش في وسط عائلة فنية تهتم في الموسيقى والفن وتعلم في دولة المغرب وحصل على شهادة البكالوريا ودخل إلى عالم الفن وبعد أن استقلت المغرب بدا في كتابه الأغاني وتلحيمها وأقام بغناء بعض الأغاني الذي اشتهر بها وعرفت عنه.

فتح الله المغاري السيرة الذاتية

فتح الله المغاري هو فنان مغربي ويعتبر من أشهر الفنانين في دوله المغرب واليكم السيرة الشخصية الخاصة في حياته:

الاسم :فتح الله المغاري.

:فتح الله المغاري. تاريخ الميلاد: الأول من يناير عام 1940 ميلاديًا.

الأول من يناير عام 1940 ميلاديًا. محل الميلاد والإقامة: دولة المغرب.

دولة المغرب. الجنسية: مغربي.

مغربي. العرق: عربي.

عربي. اللغات: العربية.

العربية. اللهجة: المغربية.

المغربية. التحصيل الدراسي: حاصل على شهادة البكالوريا في عام 1958 ميلاديًا.

حاصل على شهادة البكالوريا في عام 1958 ميلاديًا. المهنة: مطرب، ملحن، كاتب أغاني.

مطرب، ملحن، كاتب أغاني. تاريخ الوفاة: الثالث من شهر سبتمبر عام 2022.

الثالث من شهر سبتمبر عام 2022. العمر عند الوفاة: 82 سنة.

حقيقة وفاة فتح الله المغاري الفنان المغربي

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية عن وفاة الفنان المغربي مساء يوم السبت الموافق الثالثة من شهر سبتمبر عام 2022 حيث كان سبب وفاته إصابته بأزمة قلبية حادة أودت في حياته، وعندما تدهورت حياته تم نقله إلى مستشفى الرباط في المغرب بسبب تعرضه لازم قلبيه في القلب ولأكثر من مرة تم دخوله إلى المستشفى وكانت المرأة الأخيرة وفاته وحزن عليه الكثير من أعلام الفن في المغرب وخارج المغرب.

أعمال فتح الله المغاري

قام الفنان فتح الله المغاري بعدد كبير من الأعمال الفنية الخاصة بالكتابة والتلحين والغناء ومن تلك الأعمال:

الصنارة.

والله ما أنت معنا.

الله على راحة.

رجال الله.

ضاعت لي نوارة.

كأس البار.

مغيارة.

محال ينساك البال

توفي يا فتح الله المغاري في مساء يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2022 بسبب إصابته بأزمة قلبيه أودت بحياتي -رحمه الله- تعالى.