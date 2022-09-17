سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، اعلنت اليوم الكثير من وسائل الاعلام الجزائرية عن وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية الشهيرة، واثار الخبر الكثير من الحزن في الاوساط الفنية الجزائرية والعربية، وتعد الفنانة فريدة صابونجي من ابرز الفنانين في الجزائر، والدول العربية، ويحاول العديد من الجزائرين معرفة سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، وهل كانت تعاني من المرض سابقا.

من هي فريدة صابونجي ويكيبيديا

ان الفنانة فريدة صابونجي هي من اشهر الفنانات في الجزائر والوطن العربي، ولدت الفنانة فريدة صابونجي في جمهورية الجزائر، في مدينة الجزا بحي الدويرات، بتاريخ العاشر من شهر أغسطس لعام 1930م، اي انها تبلغ من العمر 92 عاما، بدأت فريدة صابونجي التمثيل في سن مبكرة، وكان عمرها في ذلك الوقت 13 عاما، وقامت بتمثل العديد من المسرحيات والافلام المميزة والمهمة، وكانت تمثل في أغلب الاحيان دور المرأة القوية المتسلطة والمتغطرسة.

سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية

اعلن اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، عن وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية القديرة، وتسائل العديد من الجزائرين والعرب عن سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، وصرح مصدر مقرب من الفنانة ان سبب الوفاة هو تعرضها لازمة صحية مفاجئة نقلت على اثرها الى المستشفى، ولكن لم يستطع الاطباء انقاذ حياتها، واعلن خبر وفاتها من داخل غرفة العناية المكثفة في المستشفى.

وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية

انتشر خبر وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية اليوم عبر العديد من المواقع الالكترونية، والعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشعر العديد من الفنانين الجزائرين والعرب بالحزن على فراق قامة وفنانة كبيرة كفريدة صابونجي، وقامت الفنانة فريدة صابونجي بالعديد من الاعمال المهمة والمميزة خلال مسيرتها الفنية الطويلة، ومن اهم اعمالها مسلسل المصير، وكيد الزمن، وغيرها من الاعمال الفنية الرائعة والمميزة.

سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، تم الاعلان من قبل وسائل اعلام جزائرية رسمية اليوم عن وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية،عن عمر يناهو 92 عاما، ورد هذه الوسائل عن التساؤل الذي يسأل عن سبب وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، ان سبب الوفاة هو المعاناة مع المر، والتعرض لازمة صحية مفاجأة ادت الى وفاتها.