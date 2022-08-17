سبب وفاة فريد مكاري ، قد أثارة الهام الكثير من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار خبر وفاة السياسي اللبناني فريد مكاري ، والذي أخذ ضجة اعلامية عبر محركات بحث جوجل خلال الأوقات الاخيرة ، مما جعله يتصدر اسمه في الصحف والمواقع الإخبارية ، ويرجع ذلك الى كونه من أبرز الشخصيات العاملة في السياسة في الدولة لبنان ، تابعوا معنا للتعرف على سبب وفاته .

من هو فريد مكاري – ويكيبيديا

فريد مكاري سياسي من أصل لبناني وجنسية. ولد في شمال لبنان في الرابع والعشرين من أيلول سنة 1947 م. تخرج من كلية الهندسة المدنية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ حياته السياسية عندما ترشح للانتخابات النيابية في لبنان عام 1992، وتمكن من الفوز بالمقعد النيابي للأرثوذكس، وتمكن من شغل العديد من المناصب المهمة في الحكومة اللبنانية، أبرزها منصب وزير الدولة. معلومة. اشتهر فريد مكاري بمشاركته في مشاريع تنموية لشمال لبنان، ولا سيما قضاء البترون والكورة. التي كانت نشطة في ثورة الأرز.

سيرة فريد مكاري

في ظل الحديث عن السياسي الشهير فريد مكاري نقدم لكم أهم المعلومات عنه

الاسم الكامل جورج جبرانيل قرداحي.

تاريخ الميلاد 24 سبتمبر 1947 م.

مكان الميلاد الكورة – الجمهورية اللبنانية.

العمر 75 سنة.

الجنسية لبنان.

الجنسية لبناني.

النصرانية.

المذهب الأرثوذكسية.

المؤهل العلمي حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية.

ألما ماتر جامعة تكساس في أوستن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

المهنة مهندس وسياسي.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

سبب وفاة فريد مكاري

توفي السياسي اللبناني فريد مكاري بعد صراع طويل مع المرض، حيث توفي صباح الأربعاء السابع عشر من آب في مستشفى لبناني، وكان قد تعرض لأزمة صحية كبيرة في الآونة الأخيرة، وتفاقمت حالته، مما أدى إلى وفاته. ويمكن اعتبار فريد مكاري من أهم الشخصيات السياسية التي ساهمت في اندلاع العديد من الثورات ضد وجود حزب الله والسوريين في لبنان. حارب ثورة الأرز بعد استشهاد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

كم عمر فريد مكاري

يبلغ فريد مكاري الخامسة والسبعين من عمره، إذ وُلِد في شمال لبنان ونشأ هناك. في التسعينيات من القرن الماضي، كان ناشطًا في المجال السياسي، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فيه، حيث عمل على تنمية العديد من المناطق اللبنانية، أشهرها شمال لبنان.

ما هي ديانة فريد مكاري

دين فريد مكاري هو المسيحية وقد يتبع المذهب الأرثوذكسي. جدير بالذكر أن فريد مكاري شخص له مكانة في المجتمع اللبناني، حيث استطاع أن يحتل أهم المناصب السياسية، كما استطاع أن يكون من أهم المعارضين لوجود حزب الله وأتباعه. في لبنان.

أبرز المناصب التي شغلها فريد ماكوري

كانت مسيرة فريد مكاري السياسية مليئة بالتحديات الكبيرة التي واجهها، وحاول عرقلة طريقه، لكنه رفض الاستسلام وكان يخوض ثورات على الدوام من أجل سلام واستقرار شعب لبنان. شغل عدة مناصب مهمة في لبنان، من أهمها ما يلي

شغل منصب نائب محافظ الشمال ومديري الدورة والكورة من عام 1992 حتى 1996.

شغل منصب وزير الإعلام في حكومة رفيق الحريري من 1995 إلى 1996 م.

عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.

عضو لجنة الخارجية والمغتربين.

عضو لجنة البيئة.

عضو لجنة شؤون النازحين.

رئيس مجلس النواب اللبناني عام 2005.

سبب وفاة فريد مكاري ، تردد صدى خبر وفاة ابرز الشخصيات السياسية في لبنان فريد مكاري ، ويرجع حقيقة وفاته الى صراعه مع المريض نتيجة دخوله احدى المستشفيات اللبنانية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت الى وفاته .