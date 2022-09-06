سبب وفاة فهد الرجعان، فهد الرجعان هو مسؤول كويتي حمل الجنسية البريطانية، وهو من الشباب الكويتي الذي قام بالعديد من الأدوار في دوله الكويت وشغل العديد من المناصب وانتقل من منصب الى اخر وبالحديث عن وفاة فهد الرجعان فقد توفي اليوم في السادس من شهر سبتمبر لعام 2022.

سبب وفاة فهد الرجعان

وعن السبب الرئيسي لوفاه رجل الأعمال الكويتي فهد الرجعان فقد توفي اثر إصابته بمرض وتم نقله الى المستشفى ولكنه قد توفي في اليوم السادس من شهر سبتمبر لعام 2022 اثر هذه الأزمة التي مر بها.

من هو فهد الرجعان

فهد الرجعان هو شخصيه كويتيه ولد في قبيله الوسامة القبيلة البرية التي يمتد اصلها الى قبيله مطير وقبيله رجعان في البويلد، حيث تعتبر هذه القبيلة من اهم القبائل في الوطن العربي، ولد فيها فهد الرجعان وترعرع فيها، وعندما كبر انتقل الى عاصمة الكويت واكمل دراسته في بريطانيا وحصل على الجنسية البريطانية.

فهد الرجعان ويكبيديا

وبالحديث عن شهد الرجعان وعن المعلومات التي تختص به فهو ولد فهد الرجعان في الخامس والعشرون من شهر ديسمبر للعام ، 1948 يبلغ فهد الرجعان من العمر 73 عاما ويقيم فهد الرجعان في دولة الكويت، حصل فهد الرجعان على الجنسية البريطانية والكويتية، نشأ وترعرع في موطنه الأصلي في دولة الكويت وسافر بعد ذلك لدراسه البكالوريوس في واشنطن في عاصمه بريطانيا، حيث بدا فهد الرجعان في بداية مسيرته في شركه الاستثمار التي تعود ملكيتها الى شخصيه كويتيه وعمل فيها الى ان وصل الى نائب رئيس البنك الكويتي الصناعي في العام 1981، وقد تزوج فهد من منى محمد عبد العزيز وانجب منها أولاده.

مناصب فهد الرجعان

شغله فهد الرجعان العديد من المناصب المهمة في الكويت وفي بريطانيا أيضا، ومن اهم المناصب التي شغلها فهد الرجعان عضوا في المنتدى العقاري للكويت ورئيس مجلس الاستشارة ورئيس البنك الأهلي الكويتي وعضو مجلس إدارة بيت الزكاة في الكويت ورئيس البنك الأهلي المتحد في الكويت، واعتبر فهد من الشخصيات المهمة في الكويت لما قدمه لدوله الكويت من إنجازات عظيمه.

قالت بعد الصحف والأخبار ان فهد الرجعان توفي اليوم في السبت السادس من شهر سبتمبر لعام 2022 وقد وقع هذا الخبر صدمه لأهله وأقاربه.